١ MRO إلى MWK

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٤٫٣٨٠٠٢٥٩ الكواشا المالاوية

1 MWK = ٠٫٢٢٨٣٠٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الكواشا المالاوية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٢ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الكواشا المالاوية

mro
MRO
mwk
MWK
١ MRO٤٫٣٨٠٠٣ MWK
٥ MRO٢١٫٩٠٠١ MWK
١٠ MRO٤٣٫٨٠٠٣ MWK
٢٥ MRO١٠٩٫٥٠١ MWK
٥٠ MRO٢١٩٫٠٠١ MWK
١٠٠ MRO٤٣٨٫٠٠٣ MWK
٥٠٠ MRO٢٬١٩٠٫٠١ MWK
١٬٠٠٠ MRO٤٬٣٨٠٫٠٣ MWK
٥٬٠٠٠ MRO٢١٬٩٠٠٫١ MWK
١٠٬٠٠٠ MRO٤٣٬٨٠٠٫٣ MWK

حوِّل الكواشا المالاوية إلى الأوقية الموريتانية

mwk
MWK
mro
MRO
١ MWK٠٫٢٢٨٣٠٩ MRO
٥ MWK١٫١٤١٥٥ MRO
١٠ MWK٢٫٢٨٣٠٩ MRO
٢٥ MWK٥٫٧٠٧٧٣ MRO
٥٠ MWK١١٫٤١٥٥ MRO
١٠٠ MWK٢٢٫٨٣٠٩ MRO
٥٠٠ MWK١١٤٫١٥٥ MRO
١٬٠٠٠ MWK٢٢٨٫٣٠٩ MRO
٥٬٠٠٠ MWK١٬١٤١٫٥٥ MRO
١٠٬٠٠٠ MWK٢٬٢٨٣٫٠٩ MRO

مخطط MRO إلى MWK

1 MRO = ٠ MWK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الكواشا المالاوية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٤٫٣٧٩٤٤٫٣٧٩
منخفض
٤٣٫٥٦٠٤٣٫١٣٩
المتوسط
٤٣٫٩٨٢٤٣٫٨٤٠
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٥٥٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
mwk

MWK - الكواشا المالاوية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا المالاوية هو سعر الصرف للزوج MWK إلى USD. رمز العملة لـ Malawian Kwachas هو MWK. رمز العملة هو MK.

More الكواشا المالاوية info

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