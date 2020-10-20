١ MRO إلى MUR

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫١١٩٢٣٠٥٠ الروبي الموريشي

1 MUR = ٨٫٣٨٧١٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الروبي الموريشي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الروبي الموريشي

mro
MRO
mur
MUR
١ MRO٠٫١١٩٢٣١ MUR
٥ MRO٠٫٥٩٦١٥٣ MUR
١٠ MRO١٫١٩٢٣١ MUR
٢٥ MRO٢٫٩٨٠٧٦ MUR
٥٠ MRO٥٫٩٦١٥٣ MUR
١٠٠ MRO١١٫٩٢٣١ MUR
٥٠٠ MRO٥٩٫٦١٥٣ MUR
١٬٠٠٠ MRO١١٩٫٢٣١ MUR
٥٬٠٠٠ MRO٥٩٦٫١٥٣ MUR
١٠٬٠٠٠ MRO١٬١٩٢٫٣١ MUR

حوِّل الروبي الموريشي إلى الأوقية الموريتانية

mur
MUR
mro
MRO
١ MUR٨٫٣٨٧١٢ MRO
٥ MUR٤١٫٩٣٥٦ MRO
١٠ MUR٨٣٫٨٧١٢ MRO
٢٥ MUR٢٠٩٫٦٧٨ MRO
٥٠ MUR٤١٩٫٣٥٦ MRO
١٠٠ MUR٨٣٨٫٧١٢ MRO
٥٠٠ MUR٤٬١٩٣٫٥٦ MRO
١٬٠٠٠ MUR٨٬٣٨٧٫١٢ MRO
٥٬٠٠٠ MUR٤١٬٩٣٥٫٦ MRO
١٠٬٠٠٠ MUR٨٣٬٨٧١٫٢ MRO

مخطط MRO إلى MUR

1 MRO = ٠ MUR

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الروبي الموريشي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫١٩٦٤١٫٢٠٢٢
منخفض
١٫١٥٩٦١٫١٤٧٧
المتوسط
١٫١٨٣٦١٫١٧١٥
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
mur

MUR - الروبي الموريشي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي الموريشي هو سعر الصرف للزوج MUR إلى USD. رمز العملة لـ Mauritian Rupees هو MUR. رمز العملة هو ₨.

More الروبي الموريشي info

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