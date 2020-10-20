١ MRO إلى MTL

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠١٠٠٣٩١٧٦ Maltese Lira

1 MTL = ٩٩٦٫٠٩٨ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Maltese Lira التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٢ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Maltese Lira

mro
MRO
mtl
MTL
١ MRO٠٫٠٠١٠٠٣٩٢ MTL
٥ MRO٠٫٠٠٥٠١٩٥٩ MTL
١٠ MRO٠٫٠١٠٠٣٩٢ MTL
٢٥ MRO٠٫٠٢٥٠٩٧٩ MTL
٥٠ MRO٠٫٠٥٠١٩٥٩ MTL
١٠٠ MRO٠٫١٠٠٣٩٢ MTL
٥٠٠ MRO٠٫٥٠١٩٥٩ MTL
١٬٠٠٠ MRO١٫٠٠٣٩٢ MTL
٥٬٠٠٠ MRO٥٫٠١٩٥٩ MTL
١٠٬٠٠٠ MRO١٠٫٠٣٩٢ MTL

حوِّل Maltese Lira إلى الأوقية الموريتانية

mtl
MTL
mro
MRO
١ MTL٩٩٦٫٠٩٨ MRO
٥ MTL٤٬٩٨٠٫٤٩ MRO
١٠ MTL٩٬٩٦٠٫٩٨ MRO
٢٥ MTL٢٤٬٩٠٢٫٤ MRO
٥٠ MTL٤٩٬٨٠٤٫٩ MRO
١٠٠ MTL٩٩٬٦٠٩٫٨ MRO
٥٠٠ MTL٤٩٨٬٠٤٩ MRO
١٬٠٠٠ MTL٩٩٦٬٠٩٨ MRO
٥٬٠٠٠ MTL٤٬٩٨٠٬٤٩٠ MRO
١٠٬٠٠٠ MTL٩٬٩٦٠٬٩٨٠ MRO

مخطط MRO إلى MTL

1 MRO = ٠ MTL

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Maltese Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

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