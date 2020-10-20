١ MRO إلى MRU

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫١٠٠٠٠٠٠٠ الأوقية الموريتانية

1 MRU = ١٠٫٠٠٠٠ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الأوقية الموريتانية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤١ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الأوقية الموريتانية

mro
MRO
mru
MRU
١ MRO٠٫١ MRU
٥ MRO٠٫٥ MRU
١٠ MRO١ MRU
٢٥ MRO٢٫٥ MRU
٥٠ MRO٥ MRU
١٠٠ MRO١٠ MRU
٥٠٠ MRO٥٠ MRU
١٬٠٠٠ MRO١٠٠ MRU
٥٬٠٠٠ MRO٥٠٠ MRU
١٠٬٠٠٠ MRO١٬٠٠٠ MRU

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الأوقية الموريتانية

mru
MRU
mro
MRO
١ MRU١٠ MRO
٥ MRU٥٠ MRO
١٠ MRU١٠٠ MRO
٢٥ MRU٢٥٠ MRO
٥٠ MRU٥٠٠ MRO
١٠٠ MRU١٬٠٠٠ MRO
٥٠٠ MRU٥٬٠٠٠ MRO
١٬٠٠٠ MRU١٠٬٠٠٠ MRO
٥٬٠٠٠ MRU٥٠٬٠٠٠ MRO
١٠٬٠٠٠ MRU١٠٠٬٠٠٠ MRO

مخطط MRO إلى MRU

1 MRO = ٠ MRU

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الأوقية الموريتانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
منخفض
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
المتوسط
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
mru

MRU - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRU إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRU. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info

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