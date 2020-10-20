١ MRO إلى MKD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫١٤٣٨٨٩٧٢ الدينار المقدوني

1 MKD = ٦٫٩٤٩٧٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدينار المقدوني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤١ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدينار المقدوني

mro
MRO
mkd
MKD
١ MRO٠٫١٤٣٨٩ MKD
٥ MRO٠٫٧١٩٤٤٩ MKD
١٠ MRO١٫٤٣٨٩ MKD
٢٥ MRO٣٫٥٩٧٢٤ MKD
٥٠ MRO٧٫١٩٤٤٩ MKD
١٠٠ MRO١٤٫٣٨٩ MKD
٥٠٠ MRO٧١٫٩٤٤٩ MKD
١٬٠٠٠ MRO١٤٣٫٨٩ MKD
٥٬٠٠٠ MRO٧١٩٫٤٤٩ MKD
١٠٬٠٠٠ MRO١٬٤٣٨٫٩ MKD

حوِّل الدينار المقدوني إلى الأوقية الموريتانية

mkd
MKD
mro
MRO
١ MKD٦٫٩٤٩٧٧ MRO
٥ MKD٣٤٫٧٤٨٨ MRO
١٠ MKD٦٩٫٤٩٧٧ MRO
٢٥ MKD١٧٣٫٧٤٤ MRO
٥٠ MKD٣٤٧٫٤٨٨ MRO
١٠٠ MKD٦٩٤٫٩٧٧ MRO
٥٠٠ MKD٣٬٤٧٤٫٨٨ MRO
١٬٠٠٠ MKD٦٬٩٤٩٫٧٧ MRO
٥٬٠٠٠ MKD٣٤٬٧٤٨٫٨ MRO
١٠٬٠٠٠ MKD٦٩٬٤٩٧٫٧ MRO

مخطط MRO إلى MKD

1 MRO = ٠ MKD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدينار المقدوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٤٦٤٠١٫٤٦٤٢
منخفض
١٫٤٢٩٥١٫٤٢٢٠
المتوسط
١٫٤٥٢٧١٫٤٤٤٥
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
mkd

MKD - الدينار المقدوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار المقدوني هو سعر الصرف للزوج MKD إلى USD. رمز العملة لـ Macedonian Denars هو MKD. رمز العملة هو ден.

More الدينار المقدوني info

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