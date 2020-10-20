١ MRO إلى MGF

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٥٦٫٢٩٤٥١٥ Malagasy Franc

1 MGF = ٠٫٠١٧٧٦٣٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Malagasy Franc التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤١ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Malagasy Franc

mro
MRO
mgf
MGF
١ MRO٥٦٫٢٩٤٥ MGF
٥ MRO٢٨١٫٤٧٣ MGF
١٠ MRO٥٦٢٫٩٤٥ MGF
٢٥ MRO١٬٤٠٧٫٣٦ MGF
٥٠ MRO٢٬٨١٤٫٧٣ MGF
١٠٠ MRO٥٬٦٢٩٫٤٥ MGF
٥٠٠ MRO٢٨٬١٤٧٫٣ MGF
١٬٠٠٠ MRO٥٦٬٢٩٤٫٥ MGF
٥٬٠٠٠ MRO٢٨١٬٤٧٣ MGF
١٠٬٠٠٠ MRO٥٦٢٬٩٤٥ MGF

حوِّل Malagasy Franc إلى الأوقية الموريتانية

mgf
MGF
mro
MRO
١ MGF٠٫٠١٧٧٦٣٧ MRO
٥ MGF٠٫٠٨٨٨١٨٦ MRO
١٠ MGF٠٫١٧٧٦٣٧ MRO
٢٥ MGF٠٫٤٤٤٠٩٣ MRO
٥٠ MGF٠٫٨٨٨١٨٦ MRO
١٠٠ MGF١٫٧٧٦٣٧ MRO
٥٠٠ MGF٨٫٨٨١٨٦ MRO
١٬٠٠٠ MGF١٧٫٧٦٣٧ MRO
٥٬٠٠٠ MGF٨٨٫٨١٨٦ MRO
١٠٬٠٠٠ MGF١٧٧٫٦٣٧ MRO

مخطط MRO إلى MGF

1 MRO = ٠ MGF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Malagasy Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١١٦٫٥١١١٦٫٥١
منخفض
١١٢٫٦٤١٠٨٫٨٢
المتوسط
١١٣٫٦٣١١٢٫١٠
التقلب
٠٫٦٧٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

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