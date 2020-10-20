١ MRO إلى MGA

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

١١٫٢٥٨٩٠٣ الأرياري المدغشقري

1 MGA = ٠٫٠٨٨٨١٨٦ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الأرياري المدغشقري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤١ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الأرياري المدغشقري

mro
MRO
mga
MGA
١ MRO١١٫٢٥٨٩ MGA
٥ MRO٥٦٫٢٩٤٥ MGA
١٠ MRO١١٢٫٥٨٩ MGA
٢٥ MRO٢٨١٫٤٧٣ MGA
٥٠ MRO٥٦٢٫٩٤٥ MGA
١٠٠ MRO١٬١٢٥٫٨٩ MGA
٥٠٠ MRO٥٬٦٢٩٫٤٥ MGA
١٬٠٠٠ MRO١١٬٢٥٨٫٩ MGA
٥٬٠٠٠ MRO٥٦٬٢٩٤٫٥ MGA
١٠٬٠٠٠ MRO١١٢٬٥٨٩ MGA

حوِّل الأرياري المدغشقري إلى الأوقية الموريتانية

mga
MGA
mro
MRO
١ MGA٠٫٠٨٨٨١٨٦ MRO
٥ MGA٠٫٤٤٤٠٩٣ MRO
١٠ MGA٠٫٨٨٨١٨٦ MRO
٢٥ MGA٢٫٢٢٠٤٦ MRO
٥٠ MGA٤٫٤٤٠٩٣ MRO
١٠٠ MGA٨٫٨٨١٨٦ MRO
٥٠٠ MGA٤٤٫٤٠٩٣ MRO
١٬٠٠٠ MGA٨٨٫٨١٨٦ MRO
٥٬٠٠٠ MGA٤٤٤٫٠٩٣ MRO
١٠٬٠٠٠ MGA٨٨٨٫١٨٦ MRO

مخطط MRO إلى MGA

1 MRO = ٠ MGA

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الأرياري المدغشقري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١١٦٫٥١١١٦٫٥١
منخفض
١١٢٫٦٤١٠٨٫٨٢
المتوسط
١١٣٫٦٣١١٢٫١٠
التقلب
٠٫٦٧٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
mga

MGA - الأرياري المدغشقري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأرياري المدغشقري هو سعر الصرف للزوج MGA إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Ariary هو MGA. رمز العملة هو Ar.

More الأرياري المدغشقري info

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