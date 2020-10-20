١ MRO إلى LVL

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠١٦٤٢٢٨٥٨ اللاتس اللاتفي

1 LVL = ٦٠٨٫٩٠٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

LVL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى اللاتس اللاتفي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى اللاتس اللاتفي

mro
MRO
lvl
LVL
١ MRO٠٫٠٠١٦٤٢٢٩ LVL
٥ MRO٠٫٠٠٨٢١١٤٣ LVL
١٠ MRO٠٫٠١٦٤٢٢٩ LVL
٢٥ MRO٠٫٠٤١٠٥٧١ LVL
٥٠ MRO٠٫٠٨٢١١٤٣ LVL
١٠٠ MRO٠٫١٦٤٢٢٩ LVL
٥٠٠ MRO٠٫٨٢١١٤٣ LVL
١٬٠٠٠ MRO١٫٦٤٢٢٩ LVL
٥٬٠٠٠ MRO٨٫٢١١٤٣ LVL
١٠٬٠٠٠ MRO١٦٫٤٢٢٩ LVL

حوِّل اللاتس اللاتفي إلى الأوقية الموريتانية

lvl
LVL
mro
MRO
١ LVL٦٠٨٫٩٠٧ MRO
٥ LVL٣٬٠٤٤٫٥٤ MRO
١٠ LVL٦٬٠٨٩٫٠٧ MRO
٢٥ LVL١٥٬٢٢٢٫٧ MRO
٥٠ LVL٣٠٬٤٤٥٫٤ MRO
١٠٠ LVL٦٠٬٨٩٠٫٧ MRO
٥٠٠ LVL٣٠٤٬٤٥٤ MRO
١٬٠٠٠ LVL٦٠٨٬٩٠٧ MRO
٥٬٠٠٠ LVL٣٬٠٤٤٬٥٤٠ MRO
١٠٬٠٠٠ LVL٦٬٠٨٩٬٠٧٠ MRO

مخطط MRO إلى LVL

1 MRO = ٠ LVL

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل اللاتس اللاتفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
lvl

LVL - اللاتس اللاتفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللاتس اللاتفي هو سعر الصرف للزوج LVL إلى USD. رمز العملة لـ Latvian Lati هو LVL. رمز العملة هو Ls.

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