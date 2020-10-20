١ MRO إلى LUF

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٩٤٣١٦٣١٢ Luxembourg Franc

1 LUF = ١٠٫٦٠٢٦ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

LUF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Luxembourg Franc التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٠ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Luxembourg Franc

mro
MRO
luf
LUF
١ MRO٠٫٠٩٤٣١٦٣ LUF
٥ MRO٠٫٤٧١٥٨٢ LUF
١٠ MRO٠٫٩٤٣١٦٣ LUF
٢٥ MRO٢٫٣٥٧٩١ LUF
٥٠ MRO٤٫٧١٥٨٢ LUF
١٠٠ MRO٩٫٤٣١٦٣ LUF
٥٠٠ MRO٤٧٫١٥٨٢ LUF
١٬٠٠٠ MRO٩٤٫٣١٦٣ LUF
٥٬٠٠٠ MRO٤٧١٫٥٨٢ LUF
١٠٬٠٠٠ MRO٩٤٣٫١٦٣ LUF

حوِّل Luxembourg Franc إلى الأوقية الموريتانية

luf
LUF
mro
MRO
١ LUF١٠٫٦٠٢٦ MRO
٥ LUF٥٣٫٠١٣١ MRO
١٠ LUF١٠٦٫٠٢٦ MRO
٢٥ LUF٢٦٥٫٠٦٥ MRO
٥٠ LUF٥٣٠٫١٣١ MRO
١٠٠ LUF١٬٠٦٠٫٢٦ MRO
٥٠٠ LUF٥٬٣٠١٫٣١ MRO
١٬٠٠٠ LUF١٠٬٦٠٢٫٦ MRO
٥٬٠٠٠ LUF٥٣٬٠١٣٫١ MRO
١٠٬٠٠٠ LUF١٠٦٬٠٢٦ MRO

مخطط MRO إلى LUF

1 MRO = ٠ LUF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Luxembourg Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
luf

LUF - Luxembourg Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Luxembourg Franc هو سعر الصرف للزوج LUF إلى USD. رمز العملة لـ Luxembourg Francs هو LUF.

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