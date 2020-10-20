١ MRO إلى LRD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٤٩٠٦٧٣٢٧ الدولار الليبيري

1 LRD = ٢٫٠٣٨٠٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار الليبيري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٠ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار الليبيري

mro
MRO
lrd
LRD
١ MRO٠٫٤٩٠٦٧٣ LRD
٥ MRO٢٫٤٥٣٣٧ LRD
١٠ MRO٤٫٩٠٦٧٣ LRD
٢٥ MRO١٢٫٢٦٦٨ LRD
٥٠ MRO٢٤٫٥٣٣٧ LRD
١٠٠ MRO٤٩٫٠٦٧٣ LRD
٥٠٠ MRO٢٤٥٫٣٣٧ LRD
١٬٠٠٠ MRO٤٩٠٫٦٧٣ LRD
٥٬٠٠٠ MRO٢٬٤٥٣٫٣٧ LRD
١٠٬٠٠٠ MRO٤٬٩٠٦٫٧٣ LRD

حوِّل الدولار الليبيري إلى الأوقية الموريتانية

lrd
LRD
mro
MRO
١ LRD٢٫٠٣٨٠٢ MRO
٥ LRD١٠٫١٩٠١ MRO
١٠ LRD٢٠٫٣٨٠٢ MRO
٢٥ LRD٥٠٫٩٥٠٤ MRO
٥٠ LRD١٠١٫٩٠١ MRO
١٠٠ LRD٢٠٣٫٨٠٢ MRO
٥٠٠ LRD١٬٠١٩٫٠١ MRO
١٬٠٠٠ LRD٢٬٠٣٨٫٠٢ MRO
٥٬٠٠٠ LRD١٠٬١٩٠٫١ MRO
١٠٬٠٠٠ LRD٢٠٬٣٨٠٫٢ MRO

مخطط MRO إلى LRD

1 MRO = ٠ LRD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار الليبيري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫٩٨٨٠٤٫٩٨٨٠
منخفض
٤٫٨٨٩٦٤٫٨١٠٤
المتوسط
٤٫٩٢٨٤٤٫٨٩٠٧
التقلب
٠٫٥٢٪؜٠٫٥٢٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
lrd

LRD - الدولار الليبيري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الليبيري هو سعر الصرف للزوج LRD إلى USD. رمز العملة لـ Liberian Dollars هو LRD. رمز العملة هو $.

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