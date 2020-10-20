١ MRO إلى LKR

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٧٦٨٥٥٦٧٦ الروبية السريلانكية

1 LKR = ١٫٣٠١١٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الروبية السريلانكية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الروبية السريلانكية

mro
MRO
lkr
LKR
١ MRO٠٫٧٦٨٥٥٧ LKR
٥ MRO٣٫٨٤٢٧٨ LKR
١٠ MRO٧٫٦٨٥٥٧ LKR
٢٥ MRO١٩٫٢١٣٩ LKR
٥٠ MRO٣٨٫٤٢٧٨ LKR
١٠٠ MRO٧٦٫٨٥٥٧ LKR
٥٠٠ MRO٣٨٤٫٢٧٨ LKR
١٬٠٠٠ MRO٧٦٨٫٥٥٧ LKR
٥٬٠٠٠ MRO٣٬٨٤٢٫٧٨ LKR
١٠٬٠٠٠ MRO٧٬٦٨٥٫٥٧ LKR

حوِّل الروبية السريلانكية إلى الأوقية الموريتانية

lkr
LKR
mro
MRO
١ LKR١٫٣٠١١٤ MRO
٥ LKR٦٫٥٠٥٧ MRO
١٠ LKR١٣٫٠١١٤ MRO
٢٥ LKR٣٢٫٥٢٨٥ MRO
٥٠ LKR٦٥٫٠٥٧ MRO
١٠٠ LKR١٣٠٫١١٤ MRO
٥٠٠ LKR٦٥٠٫٥٧ MRO
١٬٠٠٠ LKR١٬٣٠١٫١٤ MRO
٥٬٠٠٠ LKR٦٬٥٠٥٫٧ MRO
١٠٬٠٠٠ LKR١٣٬٠١١٫٤ MRO

مخطط MRO إلى LKR

1 MRO = ٠ LKR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الروبية السريلانكية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٧٫٧٨٥٣٧٫٧٨٥٣
منخفض
٧٫٦٤٣٣٧٫٤١٧١
المتوسط
٧٫٧٢١١٧٫٦٠٢٧
التقلب
٠٫٥٢٪؜٠٫٥٥٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
lkr

LKR - الروبية السريلانكية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية السريلانكية هو سعر الصرف للزوج LKR إلى USD. رمز العملة لـ Sri Lankan Rupees هو LKR. رمز العملة هو ₨.

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