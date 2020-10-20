١ MRO إلى LBP

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٢٢٩٫٨٣٧٢٣ الجنيه اللبناني

1 LBP = ٠٫٠٠٤٣٥٠٩١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الجنيه اللبناني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الجنيه اللبناني

mro
MRO
lbp
LBP
١ MRO٢٢٩٫٨٣٧ LBP
٥ MRO١٬١٤٩٫١٩ LBP
١٠ MRO٢٬٢٩٨٫٣٧ LBP
٢٥ MRO٥٬٧٤٥٫٩٣ LBP
٥٠ MRO١١٬٤٩١٫٩ LBP
١٠٠ MRO٢٢٬٩٨٣٫٧ LBP
٥٠٠ MRO١١٤٬٩١٩ LBP
١٬٠٠٠ MRO٢٢٩٬٨٣٧ LBP
٥٬٠٠٠ MRO١٬١٤٩٬١٩٠ LBP
١٠٬٠٠٠ MRO٢٬٢٩٨٬٣٧٠ LBP

حوِّل الجنيه اللبناني إلى الأوقية الموريتانية

lbp
LBP
mro
MRO
١ LBP٠٫٠٠٤٣٥٠٩١ MRO
٥ LBP٠٫٠٢١٧٥٤٥ MRO
١٠ LBP٠٫٠٤٣٥٠٩١ MRO
٢٥ LBP٠٫١٠٨٧٧٣ MRO
٥٠ LBP٠٫٢١٧٥٤٥ MRO
١٠٠ LBP٠٫٤٣٥٠٩١ MRO
٥٠٠ LBP٢٫١٧٥٤٥ MRO
١٬٠٠٠ LBP٤٫٣٥٠٩١ MRO
٥٬٠٠٠ LBP٢١٫٧٥٤٥ MRO
١٠٬٠٠٠ LBP٤٣٫٥٠٩١ MRO

مخطط MRO إلى LBP

1 MRO = ٠ LBP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الجنيه اللبناني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٬٣٣٨٫٦٢٬٣٣٩٫٤
منخفض
٢٬٢٦٥٫٧٢٬٢٢٨٫٩
المتوسط
٢٬٣٠٣٫٨٢٬٢٩٥٫٣
التقلب
١٫٠٤٪؜١٫١٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
lbp

LBP - الجنيه اللبناني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه اللبناني هو سعر الصرف للزوج LBP إلى USD. رمز العملة لـ Lebanese Pounds هو LBP. رمز العملة هو £.

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