١ MRO إلى LAK

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٥٥٫٩٧٤٤٣١ الكيب اللاوسي

1 LAK = ٠٫٠١٧٨٦٥٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الكيب اللاوسي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٠ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الكيب اللاوسي

mro
MRO
lak
LAK
١ MRO٥٥٫٩٧٤٤ LAK
٥ MRO٢٧٩٫٨٧٢ LAK
١٠ MRO٥٥٩٫٧٤٤ LAK
٢٥ MRO١٬٣٩٩٫٣٦ LAK
٥٠ MRO٢٬٧٩٨٫٧٢ LAK
١٠٠ MRO٥٬٥٩٧٫٤٤ LAK
٥٠٠ MRO٢٧٬٩٨٧٫٢ LAK
١٬٠٠٠ MRO٥٥٬٩٧٤٫٤ LAK
٥٬٠٠٠ MRO٢٧٩٬٨٧٢ LAK
١٠٬٠٠٠ MRO٥٥٩٬٧٤٤ LAK

حوِّل الكيب اللاوسي إلى الأوقية الموريتانية

lak
LAK
mro
MRO
١ LAK٠٫٠١٧٨٦٥٣ MRO
٥ LAK٠٫٠٨٩٣٢٦٥ MRO
١٠ LAK٠٫١٧٨٦٥٣ MRO
٢٥ LAK٠٫٤٤٦٦٣٣ MRO
٥٠ LAK٠٫٨٩٣٢٦٥ MRO
١٠٠ LAK١٫٧٨٦٥٣ MRO
٥٠٠ LAK٨٫٩٣٢٦٥ MRO
١٬٠٠٠ LAK١٧٫٨٦٥٣ MRO
٥٬٠٠٠ LAK٨٩٫٣٢٦٥ MRO
١٠٬٠٠٠ LAK١٧٨٫٦٥٣ MRO

مخطط MRO إلى LAK

1 MRO = ٠ LAK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الكيب اللاوسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٦٢٫٥١٥٦٢٫٥١
منخفض
٥٤٣٫٣٣٥٢٢٫٣٧
المتوسط
٥٥٣٫٩٥٥٤٣٫٣٦
التقلب
٠٫٦٤٪؜٠٫٧٣٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

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