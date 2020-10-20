١ MRO إلى KYD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٢٠٧٣٥٩٢٨ الدولار الكايماني

1 KYD = ٤٨٢٫٢٥٥ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار الكايماني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٩ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار الكايماني

mro
MRO
kyd
KYD
١ MRO٠٫٠٠٢٠٧٣٥٩ KYD
٥ MRO٠٫٠١٠٣٦٨ KYD
١٠ MRO٠٫٠٢٠٧٣٥٩ KYD
٢٥ MRO٠٫٠٥١٨٣٩٨ KYD
٥٠ MRO٠٫١٠٣٦٨ KYD
١٠٠ MRO٠٫٢٠٧٣٥٩ KYD
٥٠٠ MRO١٫٠٣٦٨ KYD
١٬٠٠٠ MRO٢٫٠٧٣٥٩ KYD
٥٬٠٠٠ MRO١٠٫٣٦٨ KYD
١٠٬٠٠٠ MRO٢٠٫٧٣٥٩ KYD

حوِّل الدولار الكايماني إلى الأوقية الموريتانية

kyd
KYD
mro
MRO
١ KYD٤٨٢٫٢٥٥ MRO
٥ KYD٢٬٤١١٫٢٧ MRO
١٠ KYD٤٬٨٢٢٫٥٥ MRO
٢٥ KYD١٢٬٠٥٦٫٤ MRO
٥٠ KYD٢٤٬١١٢٫٧ MRO
١٠٠ KYD٤٨٬٢٢٥٫٥ MRO
٥٠٠ KYD٢٤١٬١٢٧ MRO
١٬٠٠٠ KYD٤٨٢٬٢٥٥ MRO
٥٬٠٠٠ KYD٢٬٤١١٬٢٧٠ MRO
١٠٬٠٠٠ KYD٤٬٨٢٢٬٥٥٠ MRO

مخطط MRO إلى KYD

1 MRO = ٠ KYD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار الكايماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢١٠١٥٠٫٠٢١٠١٥
منخفض
٠٫٠٢٠٦٠٨٠٫٠٢٠٤١٠
المتوسط
٠٫٠٢٠٨٣٦٠٫٠٢٠٧٣٦
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٥٢٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
kyd

KYD - الدولار الكايماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكايماني هو سعر الصرف للزوج KYD إلى USD. رمز العملة لـ Caymanian Dollars هو KYD. رمز العملة هو $.

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