١ MRO إلى KRW

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٣٫٤٨٩٦٨٩٧ الون الكوري الجنوبي

1 KRW = ٠٫٢٨٦٥٥٨ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الون الكوري الجنوبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الون الكوري الجنوبي

mro
MRO
krw
KRW
١ MRO٣٫٤٨٩٦٩ KRW
٥ MRO١٧٫٤٤٨٤ KRW
١٠ MRO٣٤٫٨٩٦٩ KRW
٢٥ MRO٨٧٫٢٤٢٢ KRW
٥٠ MRO١٧٤٫٤٨٤ KRW
١٠٠ MRO٣٤٨٫٩٦٩ KRW
٥٠٠ MRO١٬٧٤٤٫٨٤ KRW
١٬٠٠٠ MRO٣٬٤٨٩٫٦٩ KRW
٥٬٠٠٠ MRO١٧٬٤٤٨٫٤ KRW
١٠٬٠٠٠ MRO٣٤٬٨٩٦٫٩ KRW

حوِّل الون الكوري الجنوبي إلى الأوقية الموريتانية

krw
KRW
mro
MRO
١ KRW٠٫٢٨٦٥٥٨ MRO
٥ KRW١٫٤٣٢٧٩ MRO
١٠ KRW٢٫٨٦٥٥٨ MRO
٢٥ KRW٧٫١٦٣٩٦ MRO
٥٠ KRW١٤٫٣٢٧٩ MRO
١٠٠ KRW٢٨٫٦٥٥٨ MRO
٥٠٠ KRW١٤٣٫٢٧٩ MRO
١٬٠٠٠ KRW٢٨٦٫٥٥٨ MRO
٥٬٠٠٠ KRW١٬٤٣٢٫٧٩ MRO
١٠٬٠٠٠ KRW٢٬٨٦٥٫٥٨ MRO

مخطط MRO إلى KRW

1 MRO = ٠ KRW

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الون الكوري الجنوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٥٫٣٨١٣٥٫٣٨١
منخفض
٣٤٫٦٣٤٣٣٫٨٥١
المتوسط
٣٥٫٠٥٣٣٤٫٦٦٤
التقلب
٠٫٥٨٪؜٠٫٦٣٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
krw

KRW - الون الكوري الجنوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الون الكوري الجنوبي هو سعر الصرف للزوج KRW إلى USD. رمز العملة لـ South Korean Won هو KRW. رمز العملة هو ₩.

More الون الكوري الجنوبي info

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