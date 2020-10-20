١ MRO إلى KPW

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٢٫٢٧٤٦٤٥٣ الون الكوري الشمالي

1 KPW = ٠٫٤٣٩٦٢٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الون الكوري الشمالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٩ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الون الكوري الشمالي

mro
MRO
kpw
KPW
١ MRO٢٫٢٧٤٦٥ KPW
٥ MRO١١٫٣٧٣٢ KPW
١٠ MRO٢٢٫٧٤٦٥ KPW
٢٥ MRO٥٦٫٨٦٦١ KPW
٥٠ MRO١١٣٫٧٣٢ KPW
١٠٠ MRO٢٢٧٫٤٦٥ KPW
٥٠٠ MRO١٬١٣٧٫٣٢ KPW
١٬٠٠٠ MRO٢٬٢٧٤٫٦٥ KPW
٥٬٠٠٠ MRO١١٬٣٧٣٫٢ KPW
١٠٬٠٠٠ MRO٢٢٬٧٤٦٫٥ KPW

حوِّل الون الكوري الشمالي إلى الأوقية الموريتانية

kpw
KPW
mro
MRO
١ KPW٠٫٤٣٩٦٢٩ MRO
٥ KPW٢٫١٩٨١٤ MRO
١٠ KPW٤٫٣٩٦٢٩ MRO
٢٥ KPW١٠٫٩٩٠٧ MRO
٥٠ KPW٢١٫٩٨١٤ MRO
١٠٠ KPW٤٣٫٩٦٢٩ MRO
٥٠٠ KPW٢١٩٫٨١٤ MRO
١٬٠٠٠ KPW٤٣٩٫٦٢٩ MRO
٥٬٠٠٠ KPW٢٬١٩٨٫١٤ MRO
١٠٬٠٠٠ KPW٤٬٣٩٦٫٢٩ MRO

مخطط MRO إلى KPW

1 MRO = ٠ KPW

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الون الكوري الشمالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٣٫٠٤٤٢٣٫٠٤٤
منخفض
٢٢٫٦١٩٢٢٫٤٠١
المتوسط
٢٢٫٨٣٨٢٢٫٧٣١
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
kpw

KPW - الون الكوري الشمالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الون الكوري الشمالي هو سعر الصرف للزوج KPW إلى USD. رمز العملة لـ North Korean Won هو KPW. رمز العملة هو ₩.

More الون الكوري الشمالي info

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