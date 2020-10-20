١ MRO إلى KMF

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

١٫١٥٠٠٣٧٩ الفرنك القمري

1 KMF = ٠٫٨٦٩٥٣٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الفرنك القمري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٩ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الفرنك القمري

mro
MRO
kmf
KMF
١ MRO١٫١٥٠٠٤ KMF
٥ MRO٥٫٧٥٠١٩ KMF
١٠ MRO١١٫٥٠٠٤ KMF
٢٥ MRO٢٨٫٧٥٠٩ KMF
٥٠ MRO٥٧٫٥٠١٩ KMF
١٠٠ MRO١١٥٫٠٠٤ KMF
٥٠٠ MRO٥٧٥٫٠١٩ KMF
١٬٠٠٠ MRO١٬١٥٠٫٠٤ KMF
٥٬٠٠٠ MRO٥٬٧٥٠٫١٩ KMF
١٠٬٠٠٠ MRO١١٬٥٠٠٫٤ KMF

حوِّل الفرنك القمري إلى الأوقية الموريتانية

kmf
KMF
mro
MRO
١ KMF٠٫٨٦٩٥٣٧ MRO
٥ KMF٤٫٣٤٧٦٨ MRO
١٠ KMF٨٫٦٩٥٣٧ MRO
٢٥ KMF٢١٫٧٣٨٤ MRO
٥٠ KMF٤٣٫٤٧٦٨ MRO
١٠٠ KMF٨٦٫٩٥٣٧ MRO
٥٠٠ KMF٤٣٤٫٧٦٨ MRO
١٬٠٠٠ KMF٨٦٩٫٥٣٧ MRO
٥٬٠٠٠ KMF٤٬٣٤٧٫٦٨ MRO
١٠٬٠٠٠ KMF٨٬٦٩٥٫٣٧ MRO

مخطط MRO إلى KMF

1 MRO = ٠ KMF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الفرنك القمري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١١٫٧١٣١١٫٧١٣
منخفض
١١٫٤٢١١١٫٣٤٧
المتوسط
١١٫٦٠٧١١٫٥٤٣
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

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kmf

KMF - الفرنك القمري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك القمري هو سعر الصرف للزوج KMF إلى USD. رمز العملة لـ Comorian Francs هو KMF. رمز العملة هو CF.

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