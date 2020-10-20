١ MRO إلى KHR

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

١٠٫٣٩٢١٥٧ الريال الكمبودي

1 KHR = ٠٫٠٩٦٢٢٦٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الريال الكمبودي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٩ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الريال الكمبودي

mro
MRO
khr
KHR
١ MRO١٠٫٣٩٢٢ KHR
٥ MRO٥١٫٩٦٠٨ KHR
١٠ MRO١٠٣٫٩٢٢ KHR
٢٥ MRO٢٥٩٫٨٠٤ KHR
٥٠ MRO٥١٩٫٦٠٨ KHR
١٠٠ MRO١٬٠٣٩٫٢٢ KHR
٥٠٠ MRO٥٬١٩٦٫٠٨ KHR
١٬٠٠٠ MRO١٠٬٣٩٢٫٢ KHR
٥٬٠٠٠ MRO٥١٬٩٦٠٫٨ KHR
١٠٬٠٠٠ MRO١٠٣٬٩٢٢ KHR

حوِّل الريال الكمبودي إلى الأوقية الموريتانية

khr
KHR
mro
MRO
١ KHR٠٫٠٩٦٢٢٦٤ MRO
٥ KHR٠٫٤٨١١٣٢ MRO
١٠ KHR٠٫٩٦٢٢٦٤ MRO
٢٥ KHR٢٫٤٠٥٦٦ MRO
٥٠ KHR٤٫٨١١٣٢ MRO
١٠٠ KHR٩٫٦٢٢٦٤ MRO
٥٠٠ KHR٤٨٫١١٣٢ MRO
١٬٠٠٠ KHR٩٦٫٢٢٦٤ MRO
٥٬٠٠٠ KHR٤٨١٫١٣٢ MRO
١٠٬٠٠٠ KHR٩٦٢٫٢٦٤ MRO

مخطط MRO إلى KHR

1 MRO = ٠ KHR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الريال الكمبودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٠٥٫٥٨١٠٥٫٥٨
منخفض
١٠٣٫٣١١٠٠٫٥٦
المتوسط
١٠٤٫٤٨١٠٣٫١٢
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
khr

KHR - الريال الكمبودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الكمبودي هو سعر الصرف للزوج KHR إلى USD. رمز العملة لـ Cambodian Riels هو KHR. رمز العملة هو ៛.

More الريال الكمبودي info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings