١ MRO إلى KGS

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٢١٧٤١١٧٢ السوم القيرغيزستاني

1 KGS = ٤٫٥٩٩٥٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى السوم القيرغيزستاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٩ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى السوم القيرغيزستاني

mro
MRO
kgs
KGS
١ MRO٠٫٢١٧٤١٢ KGS
٥ MRO١٫٠٨٧٠٦ KGS
١٠ MRO٢٫١٧٤١٢ KGS
٢٥ MRO٥٫٤٣٥٢٩ KGS
٥٠ MRO١٠٫٨٧٠٦ KGS
١٠٠ MRO٢١٫٧٤١٢ KGS
٥٠٠ MRO١٠٨٫٧٠٦ KGS
١٬٠٠٠ MRO٢١٧٫٤١٢ KGS
٥٬٠٠٠ MRO١٬٠٨٧٫٠٦ KGS
١٠٬٠٠٠ MRO٢٬١٧٤٫١٢ KGS

حوِّل السوم القيرغيزستاني إلى الأوقية الموريتانية

kgs
KGS
mro
MRO
١ KGS٤٫٥٩٩٥٧ MRO
٥ KGS٢٢٫٩٩٧٨ MRO
١٠ KGS٤٥٫٩٩٥٧ MRO
٢٥ KGS١١٤٫٩٨٩ MRO
٥٠ KGS٢٢٩٫٩٧٨ MRO
١٠٠ KGS٤٥٩٫٩٥٧ MRO
٥٠٠ KGS٢٬٢٩٩٫٧٨ MRO
١٬٠٠٠ KGS٤٬٥٩٩٫٥٧ MRO
٥٬٠٠٠ KGS٢٢٬٩٩٧٫٨ MRO
١٠٬٠٠٠ KGS٤٥٬٩٩٥٫٧ MRO

مخطط MRO إلى KGS

1 MRO = ٠ KGS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل السوم القيرغيزستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٢٣٥٣٢٫٢٦٣٢
منخفض
٢٫١٧٢٥٢٫١٧٢٥
المتوسط
٢٫٢٠٨٠٢٫٢٢٣٧
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٥٢٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
kgs

KGS - السوم القيرغيزستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوم القيرغيزستاني هو سعر الصرف للزوج KGS إلى USD. رمز العملة لـ Kyrgyzstani Soms هو KGS. رمز العملة هو лв.

More السوم القيرغيزستاني info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings