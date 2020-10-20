١ MRO إلى KES

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٣٢٤٩٤٨٧٧ الشلن الكيني

1 KES = ٣٫٠٧٧٤١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الشلن الكيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الشلن الكيني

mro
MRO
kes
KES
١ MRO٠٫٣٢٤٩٤٩ KES
٥ MRO١٫٦٢٤٧٤ KES
١٠ MRO٣٫٢٤٩٤٩ KES
٢٥ MRO٨٫١٢٣٧٢ KES
٥٠ MRO١٦٫٢٤٧٤ KES
١٠٠ MRO٣٢٫٤٩٤٩ KES
٥٠٠ MRO١٦٢٫٤٧٤ KES
١٬٠٠٠ MRO٣٢٤٫٩٤٩ KES
٥٬٠٠٠ MRO١٬٦٢٤٫٧٤ KES
١٠٬٠٠٠ MRO٣٬٢٤٩٫٤٩ KES

حوِّل الشلن الكيني إلى الأوقية الموريتانية

kes
KES
mro
MRO
١ KES٣٫٠٧٧٤١ MRO
٥ KES١٥٫٣٨٧ MRO
١٠ KES٣٠٫٧٧٤١ MRO
٢٥ KES٧٦٫٩٣٥٢ MRO
٥٠ KES١٥٣٫٨٧ MRO
١٠٠ KES٣٠٧٫٧٤١ MRO
٥٠٠ KES١٬٥٣٨٫٧ MRO
١٬٠٠٠ KES٣٬٠٧٧٫٤١ MRO
٥٬٠٠٠ KES١٥٬٣٨٧ MRO
١٠٬٠٠٠ KES٣٠٬٧٧٤٫١ MRO

مخطط MRO إلى KES

1 MRO = ٠ KES

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الشلن الكيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٣٣٦٢٣٫٤٢٣٤
منخفض
٣٫٢٣٩٠٣٫٢٣٦٧
المتوسط
٣٫٢٧٧٢٣٫٣٠٨٧
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٨٢٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
kes

KES - الشلن الكيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الكيني هو سعر الصرف للزوج KES إلى USD. رمز العملة لـ Kenyan Shillings هو KES. رمز العملة هو KSh.

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