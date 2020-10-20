١ MRO إلى JPY

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٤٠٧٤٣٣٧٨ الين الياباني

1 JPY = ٢٫٤٥٤٣٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الين الياباني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الين الياباني

mro
MRO
jpy
JPY
١ MRO٠٫٤٠٧٤٣٤ JPY
٥ MRO٢٫٠٣٧١٧ JPY
١٠ MRO٤٫٠٧٤٣٤ JPY
٢٥ MRO١٠٫١٨٥٨ JPY
٥٠ MRO٢٠٫٣٧١٧ JPY
١٠٠ MRO٤٠٫٧٤٣٤ JPY
٥٠٠ MRO٢٠٣٫٧١٧ JPY
١٬٠٠٠ MRO٤٠٧٫٤٣٤ JPY
٥٬٠٠٠ MRO٢٬٠٣٧٫١٧ JPY
١٠٬٠٠٠ MRO٤٬٠٧٤٫٣٤ JPY

حوِّل الين الياباني إلى الأوقية الموريتانية

jpy
JPY
mro
MRO
١ JPY٢٫٤٥٤٣٩ MRO
٥ JPY١٢٫٢٧١٩ MRO
١٠ JPY٢٤٫٥٤٣٩ MRO
٢٥ JPY٦١٫٣٥٩٧ MRO
٥٠ JPY١٢٢٫٧١٩ MRO
١٠٠ JPY٢٤٥٫٤٣٩ MRO
٥٠٠ JPY١٬٢٢٧٫١٩ MRO
١٬٠٠٠ JPY٢٬٤٥٤٫٣٩ MRO
٥٬٠٠٠ JPY١٢٬٢٧١٫٩ MRO
١٠٬٠٠٠ JPY٢٤٬٥٤٣٫٩ MRO

مخطط MRO إلى JPY

1 MRO = ٠ JPY

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الين الياباني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫٠٩٥٦٤٫٠٩٥٦
منخفض
٣٫٩٢٥٥٣٫٨٠١٥
المتوسط
٤٫٠٢١٨٣٫٩٤٧٨
التقلب
٠٫٥٢٪؜٠٫٦٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
jpy

JPY - الين الياباني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الين الياباني هو سعر الصرف للزوج JPY إلى USD. رمز العملة لـ الين الياباني هو JPY. رمز العملة هو ¥.

More الين الياباني info

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