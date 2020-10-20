١ MRO إلى JOD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠١٧٨٩٣٣٤٣ الدينار الأردني

1 JOD = ٥٥٨٫٨٦٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدينار الأردني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٢ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدينار الأردني

mro
MRO
jod
JOD
١ MRO٠٫٠٠١٧٨٩٣٣ JOD
٥ MRO٠٫٠٠٨٩٤٦٦٧ JOD
١٠ MRO٠٫٠١٧٨٩٣٣ JOD
٢٥ MRO٠٫٠٤٤٧٣٣٤ JOD
٥٠ MRO٠٫٠٨٩٤٦٦٧ JOD
١٠٠ MRO٠٫١٧٨٩٣٣ JOD
٥٠٠ MRO٠٫٨٩٤٦٦٧ JOD
١٬٠٠٠ MRO١٫٧٨٩٣٣ JOD
٥٬٠٠٠ MRO٨٫٩٤٦٦٧ JOD
١٠٬٠٠٠ MRO١٧٫٨٩٣٣ JOD

حوِّل الدينار الأردني إلى الأوقية الموريتانية

jod
JOD
mro
MRO
١ JOD٥٥٨٫٨٦٧ MRO
٥ JOD٢٬٧٩٤٫٣٤ MRO
١٠ JOD٥٬٥٨٨٫٦٧ MRO
٢٥ JOD١٣٬٩٧١٫٧ MRO
٥٠ JOD٢٧٬٩٤٣٫٤ MRO
١٠٠ JOD٥٥٬٨٨٦٫٧ MRO
٥٠٠ JOD٢٧٩٬٤٣٤ MRO
١٬٠٠٠ JOD٥٥٨٬٨٦٧ MRO
٥٬٠٠٠ JOD٢٬٧٩٤٬٣٤٠ MRO
١٠٬٠٠٠ JOD٥٬٥٨٨٬٦٧٠ MRO

مخطط MRO إلى JOD

1 MRO = ٠ JOD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدينار الأردني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٨١٥٤٠٫٠١٨١٥٤
منخفض
٠٫٠١٧٨١٩٠٫٠١٧٦٤٧
المتوسط
٠٫٠١٧٩٩١٠٫٠١٧٩٠٧
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
jod

JOD - الدينار الأردني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الأردني هو سعر الصرف للزوج JOD إلى USD. رمز العملة لـ Jordanian Dinars هو JOD. رمز العملة هو JD.

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