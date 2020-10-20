١ MRO إلى JEP

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠١٩٨٠٨٣٨٩ الجنيه الجيرزي

1 JEP = ٥٠٤٫٨٣٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الجنيه الجيرزي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٩ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الجنيه الجيرزي

mro
MRO
jep
JEP
١ MRO٠٫٠٠١٩٨٠٨٤ JEP
٥ MRO٠٫٠٠٩٩٠٤١٩ JEP
١٠ MRO٠٫٠١٩٨٠٨٤ JEP
٢٥ MRO٠٫٠٤٩٥٢١ JEP
٥٠ MRO٠٫٠٩٩٠٤١٩ JEP
١٠٠ MRO٠٫١٩٨٠٨٤ JEP
٥٠٠ MRO٠٫٩٩٠٤١٩ JEP
١٬٠٠٠ MRO١٫٩٨٠٨٤ JEP
٥٬٠٠٠ MRO٩٫٩٠٤١٩ JEP
١٠٬٠٠٠ MRO١٩٫٨٠٨٤ JEP

حوِّل الجنيه الجيرزي إلى الأوقية الموريتانية

jep
JEP
mro
MRO
١ JEP٥٠٤٫٨٣٧ MRO
٥ JEP٢٬٥٢٤٫١٨ MRO
١٠ JEP٥٬٠٤٨٫٣٧ MRO
٢٥ JEP١٢٬٦٢٠٫٩ MRO
٥٠ JEP٢٥٬٢٤١٫٨ MRO
١٠٠ JEP٥٠٬٤٨٣٫٧ MRO
٥٠٠ JEP٢٥٢٬٤١٨ MRO
١٬٠٠٠ JEP٥٠٤٬٨٣٧ MRO
٥٬٠٠٠ JEP٢٬٥٢٤٬١٨٠ MRO
١٠٬٠٠٠ JEP٥٬٠٤٨٬٣٧٠ MRO

مخطط MRO إلى JEP

1 MRO = ٠ JEP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الجنيه الجيرزي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٠١٣٤٠٫٠٢٠٤٥٦
منخفض
٠٫٠١٩٧٦٦٠٫٠١٩٧٥٤
المتوسط
٠٫٠١٩٩٧٦٠٫٠٢٠٠١٣
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
jep

JEP - الجنيه الجيرزي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه الجيرزي هو سعر الصرف للزوج JEP إلى USD. رمز العملة لـ Jersey Pounds هو JEP. رمز العملة هو £.

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