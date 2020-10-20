١ MRO إلى ITL

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٤٫٥٢٦٢٨٠١ Italian Lira

1 ITL = ٠٫٢٢٠٩٣٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

ITL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Italian Lira التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٩ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Italian Lira

mro
MRO
itl
ITL
١ MRO٤٫٥٢٦٢٨ ITL
٥ MRO٢٢٫٦٣١٤ ITL
١٠ MRO٤٥٫٢٦٢٨ ITL
٢٥ MRO١١٣٫١٥٧ ITL
٥٠ MRO٢٢٦٫٣١٤ ITL
١٠٠ MRO٤٥٢٫٦٢٨ ITL
٥٠٠ MRO٢٬٢٦٣٫١٤ ITL
١٬٠٠٠ MRO٤٬٥٢٦٫٢٨ ITL
٥٬٠٠٠ MRO٢٢٬٦٣١٫٤ ITL
١٠٬٠٠٠ MRO٤٥٬٢٦٢٫٨ ITL

حوِّل Italian Lira إلى الأوقية الموريتانية

itl
ITL
mro
MRO
١ ITL٠٫٢٢٠٩٣٢ MRO
٥ ITL١٫١٠٤٦٦ MRO
١٠ ITL٢٫٢٠٩٣٢ MRO
٢٥ ITL٥٫٥٢٣٣ MRO
٥٠ ITL١١٫٠٤٦٦ MRO
١٠٠ ITL٢٢٫٠٩٣٢ MRO
٥٠٠ ITL١١٠٫٤٦٦ MRO
١٬٠٠٠ ITL٢٢٠٫٩٣٢ MRO
٥٬٠٠٠ ITL١٬١٠٤٫٦٦ MRO
١٠٬٠٠٠ ITL٢٬٢٠٩٫٣٢ MRO

مخطط MRO إلى ITL

1 MRO = ٠ ITL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Italian Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
itl

ITL - Italian Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Italian Lira هو سعر الصرف للزوج ITL إلى USD. رمز العملة لـ Italian Lire هو ITL.

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