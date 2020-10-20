١ MRO إلى ISK

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٣٤٨٤٩٩٢٥ الكرونا الأيسلندية

1 ISK = ٢٫٨٦٩٤٥ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الكرونا الأيسلندية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٢ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الكرونا الأيسلندية

mro
MRO
isk
ISK
١ MRO٠٫٣٤٨٤٩٩ ISK
٥ MRO١٫٧٤٢٥ ISK
١٠ MRO٣٫٤٨٤٩٩ ISK
٢٥ MRO٨٫٧١٢٤٨ ISK
٥٠ MRO١٧٫٤٢٥ ISK
١٠٠ MRO٣٤٫٨٤٩٩ ISK
٥٠٠ MRO١٧٤٫٢٥ ISK
١٬٠٠٠ MRO٣٤٨٫٤٩٩ ISK
٥٬٠٠٠ MRO١٬٧٤٢٫٥ ISK
١٠٬٠٠٠ MRO٣٬٤٨٤٫٩٩ ISK

حوِّل الكرونا الأيسلندية إلى الأوقية الموريتانية

isk
ISK
mro
MRO
١ ISK٢٫٨٦٩٤٥ MRO
٥ ISK١٤٫٣٤٧٢ MRO
١٠ ISK٢٨٫٦٩٤٥ MRO
٢٥ ISK٧١٫٧٣٦٢ MRO
٥٠ ISK١٤٣٫٤٧٢ MRO
١٠٠ ISK٢٨٦٫٩٤٥ MRO
٥٠٠ ISK١٬٤٣٤٫٧٢ MRO
١٬٠٠٠ ISK٢٬٨٦٩٫٤٥ MRO
٥٬٠٠٠ ISK١٤٬٣٤٧٫٢ MRO
١٠٬٠٠٠ ISK٢٨٬٦٩٤٫٥ MRO

مخطط MRO إلى ISK

1 MRO = ٠ ISK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الكرونا الأيسلندية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٥٤٩٨٣٫٥٧٦٠
منخفض
٣٫٤٧٠٦٣٫٤٦٧٣
المتوسط
٣٫٥٢١٥٣٫٥١٦٥
التقلب
٠٫٦٤٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
isk

ISK - الكرونا الأيسلندية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرونا الأيسلندية هو سعر الصرف للزوج ISK إلى USD. رمز العملة لـ Icelandic Kronur هو ISK. رمز العملة هو kr.

More الكرونا الأيسلندية info

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