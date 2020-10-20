١ MRO إلى IRR

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

١٠٦٫٦٠٢٣٩ الريال الإيراني

1 IRR = ٠٫٠٠٩٣٨٠٦٥ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الريال الإيراني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٢ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الريال الإيراني

mro
MRO
irr
IRR
١ MRO١٠٦٫٦٠٢ IRR
٥ MRO٥٣٣٫٠١٢ IRR
١٠ MRO١٬٠٦٦٫٠٢ IRR
٢٥ MRO٢٬٦٦٥٫٠٦ IRR
٥٠ MRO٥٬٣٣٠٫١٢ IRR
١٠٠ MRO١٠٬٦٦٠٫٢ IRR
٥٠٠ MRO٥٣٬٣٠١٫٢ IRR
١٬٠٠٠ MRO١٠٦٬٦٠٢ IRR
٥٬٠٠٠ MRO٥٣٣٬٠١٢ IRR
١٠٬٠٠٠ MRO١٬٠٦٦٬٠٢٠ IRR

حوِّل الريال الإيراني إلى الأوقية الموريتانية

irr
IRR
mro
MRO
١ IRR٠٫٠٠٩٣٨٠٦٥ MRO
٥ IRR٠٫٠٤٦٩٠٣٣ MRO
١٠ IRR٠٫٠٩٣٨٠٦٥ MRO
٢٥ IRR٠٫٢٣٤٥١٦ MRO
٥٠ IRR٠٫٤٦٩٠٣٣ MRO
١٠٠ IRR٠٫٩٣٨٠٦٥ MRO
٥٠٠ IRR٤٫٦٩٠٣٣ MRO
١٬٠٠٠ IRR٩٫٣٨٠٦٥ MRO
٥٬٠٠٠ IRR٤٦٫٩٠٣٣ MRO
١٠٬٠٠٠ IRR٩٣٫٨٠٦٥ MRO

مخطط MRO إلى IRR

1 MRO = ٠ IRR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الريال الإيراني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٬٠٧٩٫٨١٬٠٧٩٫٨
منخفض
١٬٠٥٥٫٦١٬٠٤٠٫١
المتوسط
١٬٠٧٠٫٩١٬٠٦٢٫١
التقلب
٠٫٦٦٪؜٠٫٦٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info

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