١ MRO إلى HUF

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٩١٩٢٧١١٩ الفورنت المجري

1 HUF = ١٫٠٨٧٨٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الفورنت المجري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥١ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الفورنت المجري

mro
MRO
huf
HUF
١ MRO٠٫٩١٩٢٧١ HUF
٥ MRO٤٫٥٩٦٣٦ HUF
١٠ MRO٩٫١٩٢٧١ HUF
٢٥ MRO٢٢٫٩٨١٨ HUF
٥٠ MRO٤٥٫٩٦٣٦ HUF
١٠٠ MRO٩١٫٩٢٧١ HUF
٥٠٠ MRO٤٥٩٫٦٣٦ HUF
١٬٠٠٠ MRO٩١٩٫٢٧١ HUF
٥٬٠٠٠ MRO٤٬٥٩٦٫٣٦ HUF
١٠٬٠٠٠ MRO٩٬١٩٢٫٧١ HUF

حوِّل الفورنت المجري إلى الأوقية الموريتانية

huf
HUF
mro
MRO
١ HUF١٫٠٨٧٨٢ MRO
٥ HUF٥٫٤٣٩٠٩ MRO
١٠ HUF١٠٫٨٧٨٢ MRO
٢٥ HUF٢٧٫١٩٥٥ MRO
٥٠ HUF٥٤٫٣٩٠٩ MRO
١٠٠ HUF١٠٨٫٧٨٢ MRO
٥٠٠ HUF٥٤٣٫٩٠٩ MRO
١٬٠٠٠ HUF١٬٠٨٧٫٨٢ MRO
٥٬٠٠٠ HUF٥٬٤٣٩٫٠٩ MRO
١٠٬٠٠٠ HUF١٠٬٨٧٨٫٢ MRO

مخطط MRO إلى HUF

1 MRO = ٠ HUF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الفورنت المجري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٩٫٤٥١٣٩٫٤٥١٣
منخفض
٩٫٠٦٢٦٨٫٩٢٥٨
المتوسط
٩٫٣١٤٠٩٫١٨٥٤
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٧٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
huf

HUF - الفورنت المجري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفورنت المجري هو سعر الصرف للزوج HUF إلى USD. رمز العملة لـ Hungarian Forints هو HUF. رمز العملة هو Ft.

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