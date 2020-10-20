١ MRO إلى HRK

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠١٧٦١٩٨٠٤ الكونا الكرواتية

1 HRK = ٥٦٫٧٥٤٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

HRK استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الكونا الكرواتية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥١ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الكونا الكرواتية

mro
MRO
hrk
HRK
١ MRO٠٫٠١٧٦١٩٨ HRK
٥ MRO٠٫٠٨٨٠٩٩ HRK
١٠ MRO٠٫١٧٦١٩٨ HRK
٢٥ MRO٠٫٤٤٠٤٩٥ HRK
٥٠ MRO٠٫٨٨٠٩٩ HRK
١٠٠ MRO١٫٧٦١٩٨ HRK
٥٠٠ MRO٨٫٨٠٩٩ HRK
١٬٠٠٠ MRO١٧٫٦١٩٨ HRK
٥٬٠٠٠ MRO٨٨٫٠٩٩ HRK
١٠٬٠٠٠ MRO١٧٦٫١٩٨ HRK

حوِّل الكونا الكرواتية إلى الأوقية الموريتانية

hrk
HRK
mro
MRO
١ HRK٥٦٫٧٥٤٣ MRO
٥ HRK٢٨٣٫٧٧٢ MRO
١٠ HRK٥٦٧٫٥٤٣ MRO
٢٥ HRK١٬٤١٨٫٨٦ MRO
٥٠ HRK٢٬٨٣٧٫٧٢ MRO
١٠٠ HRK٥٬٦٧٥٫٤٣ MRO
٥٠٠ HRK٢٨٬٣٧٧٫٢ MRO
١٬٠٠٠ HRK٥٦٬٧٥٤٫٣ MRO
٥٬٠٠٠ HRK٢٨٣٬٧٧٢ MRO
١٠٬٠٠٠ HRK٥٦٧٬٥٤٣ MRO

مخطط MRO إلى HRK

1 MRO = ٠ HRK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الكونا الكرواتية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
hrk

HRK - الكونا الكرواتية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكونا الكرواتية هو سعر الصرف للزوج HRK إلى USD. رمز العملة لـ Croatian Kunas هو HRK. رمز العملة هو kn.

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