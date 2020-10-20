١ MRO إلى HNL

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٦٢٥٣٤٧٦١ اللامبيرا الهندوراسي

1 HNL = ١٥٫٩٩١١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى اللامبيرا الهندوراسي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥١ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى اللامبيرا الهندوراسي

mro
MRO
hnl
HNL
١ MRO٠٫٠٦٢٥٣٤٨ HNL
٥ MRO٠٫٣١٢٦٧٤ HNL
١٠ MRO٠٫٦٢٥٣٤٨ HNL
٢٥ MRO١٫٥٦٣٣٧ HNL
٥٠ MRO٣٫١٢٦٧٤ HNL
١٠٠ MRO٦٫٢٥٣٤٨ HNL
٥٠٠ MRO٣١٫٢٦٧٤ HNL
١٬٠٠٠ MRO٦٢٫٥٣٤٨ HNL
٥٬٠٠٠ MRO٣١٢٫٦٧٤ HNL
١٠٬٠٠٠ MRO٦٢٥٫٣٤٨ HNL

حوِّل اللامبيرا الهندوراسي إلى الأوقية الموريتانية

hnl
HNL
mro
MRO
١ HNL١٥٫٩٩١١ MRO
٥ HNL٧٩٫٩٥٥٥ MRO
١٠ HNL١٥٩٫٩١١ MRO
٢٥ HNL٣٩٩٫٧٧٨ MRO
٥٠ HNL٧٩٩٫٥٥٥ MRO
١٠٠ HNL١٬٥٩٩٫١١ MRO
٥٠٠ HNL٧٬٩٩٥٫٥٥ MRO
١٬٠٠٠ HNL١٥٬٩٩١٫١ MRO
٥٬٠٠٠ HNL٧٩٬٩٥٥٫٥ MRO
١٠٬٠٠٠ HNL١٥٩٬٩١١ MRO

مخطط MRO إلى HNL

1 MRO = ٠ HNL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل اللامبيرا الهندوراسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٦٣٢٠٨٠٫٦٣٢٠٨
منخفض
٠٫٦٢٢١٤٠٫٦١٤٠٨
المتوسط
٠٫٦٢٧١٧٠٫٦٢٣٧٨
التقلب
٠٫٤٧٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
hnl

HNL - اللامبيرا الهندوراسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللامبيرا الهندوراسي هو سعر الصرف للزوج HNL إلى USD. رمز العملة لـ Honduran Lempiras هو HNL. رمز العملة هو L.

More اللامبيرا الهندوراسي info

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