١ MRO إلى GTQ

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠١٩٦١٦٠٣٦ الكتزل الجواتيمالي

1 GTQ = ٥٠٫٩٧٨٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الكتزل الجواتيمالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥١ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الكتزل الجواتيمالي

mro
MRO
gtq
GTQ
١ MRO٠٫٠١٩٦١٦ GTQ
٥ MRO٠٫٠٩٨٠٨٠٢ GTQ
١٠ MRO٠٫١٩٦١٦ GTQ
٢٥ MRO٠٫٤٩٠٤٠١ GTQ
٥٠ MRO٠٫٩٨٠٨٠٢ GTQ
١٠٠ MRO١٫٩٦١٦ GTQ
٥٠٠ MRO٩٫٨٠٨٠٢ GTQ
١٬٠٠٠ MRO١٩٫٦١٦ GTQ
٥٬٠٠٠ MRO٩٨٫٠٨٠٢ GTQ
١٠٬٠٠٠ MRO١٩٦٫١٦ GTQ

حوِّل الكتزل الجواتيمالي إلى الأوقية الموريتانية

gtq
GTQ
mro
MRO
١ GTQ٥٠٫٩٧٨٧ MRO
٥ GTQ٢٥٤٫٨٩٤ MRO
١٠ GTQ٥٠٩٫٧٨٧ MRO
٢٥ GTQ١٬٢٧٤٫٤٧ MRO
٥٠ GTQ٢٬٥٤٨٫٩٤ MRO
١٠٠ GTQ٥٬٠٩٧٫٨٧ MRO
٥٠٠ GTQ٢٥٬٤٨٩٫٤ MRO
١٬٠٠٠ GTQ٥٠٬٩٧٨٫٧ MRO
٥٬٠٠٠ GTQ٢٥٤٬٨٩٤ MRO
١٠٬٠٠٠ GTQ٥٠٩٬٧٨٧ MRO

مخطط MRO إلى GTQ

1 MRO = ٠ GTQ

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الكتزل الجواتيمالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٩٨٧٠٠٫١٩٨٧٠
منخفض
٠٫١٩٥٢٧٠٫١٩٣٣٥
المتوسط
٠٫١٩٧٠٠٠٫١٩٦٢١
التقلب
٠٫٤٧٪؜٠٫٤٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

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gtq

GTQ - الكتزل الجواتيمالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكتزل الجواتيمالي هو سعر الصرف للزوج GTQ إلى USD. رمز العملة لـ Guatemalan Quetzales هو GTQ. رمز العملة هو Q.

More الكتزل الجواتيمالي info

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