١ MRO إلى GRD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٧٩٦٣١٥٨٠ Greek Drachma

1 GRD = ١٫٢٥٥٧٨ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

GRD استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Greek Drachma التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Greek Drachma

mro
MRO
grd
GRD
١ MRO٠٫٧٩٦٣١٦ GRD
٥ MRO٣٫٩٨١٥٨ GRD
١٠ MRO٧٫٩٦٣١٦ GRD
٢٥ MRO١٩٫٩٠٧٩ GRD
٥٠ MRO٣٩٫٨١٥٨ GRD
١٠٠ MRO٧٩٫٦٣١٦ GRD
٥٠٠ MRO٣٩٨٫١٥٨ GRD
١٬٠٠٠ MRO٧٩٦٫٣١٦ GRD
٥٬٠٠٠ MRO٣٬٩٨١٫٥٨ GRD
١٠٬٠٠٠ MRO٧٬٩٦٣٫١٦ GRD

حوِّل Greek Drachma إلى الأوقية الموريتانية

grd
GRD
mro
MRO
١ GRD١٫٢٥٥٧٨ MRO
٥ GRD٦٫٢٧٨٩٢ MRO
١٠ GRD١٢٫٥٥٧٨ MRO
٢٥ GRD٣١٫٣٩٤٦ MRO
٥٠ GRD٦٢٫٧٨٩٢ MRO
١٠٠ GRD١٢٥٫٥٧٨ MRO
٥٠٠ GRD٦٢٧٫٨٩٢ MRO
١٬٠٠٠ GRD١٬٢٥٥٫٧٨ MRO
٥٬٠٠٠ GRD٦٬٢٧٨٫٩٢ MRO
١٠٬٠٠٠ GRD١٢٬٥٥٧٫٨ MRO

مخطط MRO إلى GRD

1 MRO = ٠ GRD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Greek Drachma

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
grd

GRD - Greek Drachma

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Greek Drachma هو سعر الصرف للزوج GRD إلى USD. رمز العملة لـ Greek Drachmae هو GRD.

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