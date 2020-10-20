١ MRO إلى GNF

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٢١٫٧١٤١٥٥ الفرنك الغيني

1 GNF = ٠٫٠٤٦٠٥٢٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الفرنك الغيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الفرنك الغيني

mro
MRO
gnf
GNF
١ MRO٢١٫٧١٤٢ GNF
٥ MRO١٠٨٫٥٧١ GNF
١٠ MRO٢١٧٫١٤٢ GNF
٢٥ MRO٥٤٢٫٨٥٤ GNF
٥٠ MRO١٬٠٨٥٫٧١ GNF
١٠٠ MRO٢٬١٧١٫٤٢ GNF
٥٠٠ MRO١٠٬٨٥٧٫١ GNF
١٬٠٠٠ MRO٢١٬٧١٤٫٢ GNF
٥٬٠٠٠ MRO١٠٨٬٥٧١ GNF
١٠٬٠٠٠ MRO٢١٧٬١٤٢ GNF

حوِّل الفرنك الغيني إلى الأوقية الموريتانية

gnf
GNF
mro
MRO
١ GNF٠٫٠٤٦٠٥٢٩ MRO
٥ GNF٠٫٢٣٠٢٦٥ MRO
١٠ GNF٠٫٤٦٠٥٢٩ MRO
٢٥ GNF١٫١٥١٣٢ MRO
٥٠ GNF٢٫٣٠٢٦٥ MRO
١٠٠ GNF٤٫٦٠٥٢٩ MRO
٥٠٠ GNF٢٣٫٠٢٦٥ MRO
١٬٠٠٠ GNF٤٦٫٠٥٢٩ MRO
٥٬٠٠٠ GNF٢٣٠٫٢٦٥ MRO
١٠٬٠٠٠ GNF٤٦٠٫٥٢٩ MRO

مخطط MRO إلى GNF

1 MRO = ٠ GNF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الفرنك الغيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٢٠٫٤٩٢٢٠٫٤٩
منخفض
٢١٤٫٨٨٢١٢٫٦٩
المتوسط
٢١٨٫٠٨٢١٦٫٩٤
التقلب
١٫٠٥٪؜٠٫٨١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
gnf

GNF - الفرنك الغيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الغيني هو سعر الصرف للزوج GNF إلى USD. رمز العملة لـ Guinean Francs هو GNF. رمز العملة هو FG.

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