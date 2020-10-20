١ MRO إلى GMD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫١٧١٥٧٠٣٠ الدالاسي الجامبي

1 GMD = ٥٫٨٢٨٥١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدالاسي الجامبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدالاسي الجامبي

mro
MRO
gmd
GMD
١ MRO٠٫١٧١٥٧ GMD
٥ MRO٠٫٨٥٧٨٥٢ GMD
١٠ MRO١٫٧١٥٧ GMD
٢٥ MRO٤٫٢٨٩٢٦ GMD
٥٠ MRO٨٫٥٧٨٥٢ GMD
١٠٠ MRO١٧٫١٥٧ GMD
٥٠٠ MRO٨٥٫٧٨٥٢ GMD
١٬٠٠٠ MRO١٧١٫٥٧ GMD
٥٬٠٠٠ MRO٨٥٧٫٨٥٢ GMD
١٠٬٠٠٠ MRO١٬٧١٥٫٧ GMD

حوِّل الدالاسي الجامبي إلى الأوقية الموريتانية

gmd
GMD
mro
MRO
١ GMD٥٫٨٢٨٥١ MRO
٥ GMD٢٩٫١٤٢٦ MRO
١٠ GMD٥٨٫٢٨٥١ MRO
٢٥ GMD١٤٥٫٧١٣ MRO
٥٠ GMD٢٩١٫٤٢٦ MRO
١٠٠ GMD٥٨٢٫٨٥١ MRO
٥٠٠ GMD٢٬٩١٤٫٢٦ MRO
١٬٠٠٠ GMD٥٬٨٢٨٫٥١ MRO
٥٬٠٠٠ GMD٢٩٬١٤٢٫٦ MRO
١٠٬٠٠٠ GMD٥٨٬٢٨٥٫١ MRO

مخطط MRO إلى GMD

1 MRO = ٠ GMD

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدالاسي الجامبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٧٣٦٢١٫٧٣٦٢
منخفض
١٫٧٠٢٨١٫٦٨٦٧
المتوسط
١٫٧٢٣٢١٫٧١٤٢
التقلب
٠٫٥٥٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
gmd

GMD - الدالاسي الجامبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدالاسي الجامبي هو سعر الصرف للزوج GMD إلى USD. رمز العملة لـ Gambian Dalasis هو GMD. رمز العملة هو D.

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