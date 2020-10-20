١ MRO إلى GIP

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠١٩٧٨٥٤٤٣ جنيه جبل طارق

1 GIP = ٥٠٥٫٤٢٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى جنيه جبل طارق التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى جنيه جبل طارق

mro
MRO
gip
GIP
١ MRO٠٫٠٠١٩٧٨٥٤ GIP
٥ MRO٠٫٠٠٩٨٩٢٧٢ GIP
١٠ MRO٠٫٠١٩٧٨٥٤ GIP
٢٥ MRO٠٫٠٤٩٤٦٣٦ GIP
٥٠ MRO٠٫٠٩٨٩٢٧٢ GIP
١٠٠ MRO٠٫١٩٧٨٥٤ GIP
٥٠٠ MRO٠٫٩٨٩٢٧٢ GIP
١٬٠٠٠ MRO١٫٩٧٨٥٤ GIP
٥٬٠٠٠ MRO٩٫٨٩٢٧٢ GIP
١٠٬٠٠٠ MRO١٩٫٧٨٥٤ GIP

حوِّل جنيه جبل طارق إلى الأوقية الموريتانية

gip
GIP
mro
MRO
١ GIP٥٠٥٫٤٢٢ MRO
٥ GIP٢٬٥٢٧٫١١ MRO
١٠ GIP٥٬٠٥٤٫٢٢ MRO
٢٥ GIP١٢٬٦٣٥٫٦ MRO
٥٠ GIP٢٥٬٢٧١٫١ MRO
١٠٠ GIP٥٠٬٥٤٢٫٢ MRO
٥٠٠ GIP٢٥٢٬٧١١ MRO
١٬٠٠٠ GIP٥٠٥٬٤٢٢ MRO
٥٬٠٠٠ GIP٢٬٥٢٧٬١١٠ MRO
١٠٬٠٠٠ GIP٥٬٠٥٤٬٢٢٠ MRO

مخطط MRO إلى GIP

1 MRO = ٠ GIP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل جنيه جبل طارق

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٠١٣٤٠٫٠٢٠٤٥٦
منخفض
٠٫٠١٩٧٦٦٠٫٠١٩٧٥٤
المتوسط
٠٫٠١٩٩٧٦٠٫٠٢٠٠١٣
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
gip

GIP - جنيه جبل طارق

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جبل طارق هو سعر الصرف للزوج GIP إلى USD. رمز العملة لـ Gibraltar Pounds هو GIP. رمز العملة هو £.

More جنيه جبل طارق info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings