١ MRO إلى GHS

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٣٨٧٧٥٥٥١ السيدي الغاني

1 GHS = ٢٥٫٧٨٩٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى السيدي الغاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى السيدي الغاني

mro
MRO
ghs
GHS
١ MRO٠٫٠٣٨٧٧٥٦ GHS
٥ MRO٠٫١٩٣٨٧٨ GHS
١٠ MRO٠٫٣٨٧٧٥٦ GHS
٢٥ MRO٠٫٩٦٩٣٨٩ GHS
٥٠ MRO١٫٩٣٨٧٨ GHS
١٠٠ MRO٣٫٨٧٧٥٦ GHS
٥٠٠ MRO١٩٫٣٨٧٨ GHS
١٬٠٠٠ MRO٣٨٫٧٧٥٦ GHS
٥٬٠٠٠ MRO١٩٣٫٨٧٨ GHS
١٠٬٠٠٠ MRO٣٨٧٫٧٥٦ GHS

حوِّل السيدي الغاني إلى الأوقية الموريتانية

ghs
GHS
mro
MRO
١ GHS٢٥٫٧٨٩٤ MRO
٥ GHS١٢٨٫٩٤٧ MRO
١٠ GHS٢٥٧٫٨٩٤ MRO
٢٥ GHS٦٤٤٫٧٣٦ MRO
٥٠ GHS١٬٢٨٩٫٤٧ MRO
١٠٠ GHS٢٬٥٧٨٫٩٤ MRO
٥٠٠ GHS١٢٬٨٩٤٫٧ MRO
١٬٠٠٠ GHS٢٥٬٧٨٩٫٤ MRO
٥٬٠٠٠ GHS١٢٨٬٩٤٧ MRO
١٠٬٠٠٠ GHS٢٥٧٬٨٩٤ MRO

مخطط MRO إلى GHS

1 MRO = ٠ GHS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل السيدي الغاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٨٨١٧٠٫٣٨٨١٧
منخفض
٠٫٣٧٤٩١٠٫٣٣٤١٥
المتوسط
٠٫٣٨٢٠٠٠٫٣٥٩٩٢
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٧٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
ghs

GHS - السيدي الغاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السيدي الغاني هو سعر الصرف للزوج GHS إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHS. رمز العملة هو GH₵.

More السيدي الغاني info

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