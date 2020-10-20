١ MRO إلى GHC

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٣٨٧٫٧٥٥٥١ Ghanaian Cedi

1 GHC = ٠٫٠٠٢٥٧٨٩٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

GHC استُبدِلَت بـ GHS

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى Ghanaian Cedi التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Ghanaian Cedi

mro
MRO
ghc
GHC
١ MRO٣٨٧٫٧٥٦ GHC
٥ MRO١٬٩٣٨٫٧٨ GHC
١٠ MRO٣٬٨٧٧٫٥٦ GHC
٢٥ MRO٩٬٦٩٣٫٨٩ GHC
٥٠ MRO١٩٬٣٨٧٫٨ GHC
١٠٠ MRO٣٨٬٧٧٥٫٦ GHC
٥٠٠ MRO١٩٣٬٨٧٨ GHC
١٬٠٠٠ MRO٣٨٧٬٧٥٦ GHC
٥٬٠٠٠ MRO١٬٩٣٨٬٧٨٠ GHC
١٠٬٠٠٠ MRO٣٬٨٧٧٬٥٦٠ GHC

حوِّل Ghanaian Cedi إلى الأوقية الموريتانية

ghc
GHC
mro
MRO
١ GHC٠٫٠٠٢٥٧٨٩٤ MRO
٥ GHC٠٫٠١٢٨٩٤٧ MRO
١٠ GHC٠٫٠٢٥٧٨٩٤ MRO
٢٥ GHC٠٫٠٦٤٤٧٣٦ MRO
٥٠ GHC٠٫١٢٨٩٤٧ MRO
١٠٠ GHC٠٫٢٥٧٨٩٤ MRO
٥٠٠ GHC١٫٢٨٩٤٧ MRO
١٬٠٠٠ GHC٢٫٥٧٨٩٤ MRO
٥٬٠٠٠ GHC١٢٫٨٩٤٧ MRO
١٠٬٠٠٠ GHC٢٥٫٧٨٩٤ MRO

مخطط MRO إلى GHC

1 MRO = ٠ GHC

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Ghanaian Cedi

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٨٨١٧٠٫٣٨٨١٧
منخفض
٠٫٣٧٤٩١٠٫٣٣٤١٥
المتوسط
٠٫٣٨٢٠٠٠٫٣٥٩٩٢
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٧٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
ghc

GHC - Ghanaian Cedi

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ghanaian Cedi هو سعر الصرف للزوج GHC إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHC. رمز العملة هو ₵.

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