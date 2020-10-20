١ MRO إلى GEL

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٦٩٨٧٠٧٩٤ اللاري الجورجي

1 GEL = ١٤٣٫١٢١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى اللاري الجورجي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى اللاري الجورجي

mro
MRO
gel
GEL
١ MRO٠٫٠٠٦٩٨٧٠٨ GEL
٥ MRO٠٫٠٣٤٩٣٥٤ GEL
١٠ MRO٠٫٠٦٩٨٧٠٨ GEL
٢٥ MRO٠٫١٧٤٦٧٧ GEL
٥٠ MRO٠٫٣٤٩٣٥٤ GEL
١٠٠ MRO٠٫٦٩٨٧٠٨ GEL
٥٠٠ MRO٣٫٤٩٣٥٤ GEL
١٬٠٠٠ MRO٦٫٩٨٧٠٨ GEL
٥٬٠٠٠ MRO٣٤٫٩٣٥٤ GEL
١٠٬٠٠٠ MRO٦٩٫٨٧٠٨ GEL

حوِّل اللاري الجورجي إلى الأوقية الموريتانية

gel
GEL
mro
MRO
١ GEL١٤٣٫١٢١ MRO
٥ GEL٧١٥٫٦٠٧ MRO
١٠ GEL١٬٤٣١٫٢١ MRO
٢٥ GEL٣٬٥٧٨٫٠٣ MRO
٥٠ GEL٧٬١٥٦٫٠٧ MRO
١٠٠ GEL١٤٬٣١٢٫١ MRO
٥٠٠ GEL٧١٬٥٦٠٫٧ MRO
١٬٠٠٠ GEL١٤٣٬١٢١ MRO
٥٬٠٠٠ GEL٧١٥٬٦٠٧ MRO
١٠٬٠٠٠ GEL١٬٤٣١٬٢١٠ MRO

مخطط MRO إلى GEL

1 MRO = ٠ GEL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل اللاري الجورجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٧٢٩٢٨٠٫٠٧٢٩٢٨
منخفض
٠٫٠٧٠٥٣٤٠٫٠٦٦٤٨٥
المتوسط
٠٫٠٧١٧٠٢٠٫٠٦٩٣١٧
التقلب
٠٫٨٠٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
gel

GEL - اللاري الجورجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللاري الجورجي هو سعر الصرف للزوج GEL إلى USD. رمز العملة لـ Georgian Lari هو GEL. رمز العملة هو ₾.

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