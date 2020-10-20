١ MRO إلى FRF

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠١٥٣١٥٧٩٢ French Franc

1 FRF = ٦٥٫٢٩٢١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

FRF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى French Franc التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى French Franc

mro
MRO
frf
FRF
١ MRO٠٫٠١٥٣١٥٨ FRF
٥ MRO٠٫٠٧٦٥٧٩ FRF
١٠ MRO٠٫١٥٣١٥٨ FRF
٢٥ MRO٠٫٣٨٢٨٩٥ FRF
٥٠ MRO٠٫٧٦٥٧٩ FRF
١٠٠ MRO١٫٥٣١٥٨ FRF
٥٠٠ MRO٧٫٦٥٧٩ FRF
١٬٠٠٠ MRO١٥٫٣١٥٨ FRF
٥٬٠٠٠ MRO٧٦٫٥٧٩ FRF
١٠٬٠٠٠ MRO١٥٣٫١٥٨ FRF

حوِّل French Franc إلى الأوقية الموريتانية

frf
FRF
mro
MRO
١ FRF٦٥٫٢٩٢١ MRO
٥ FRF٣٢٦٫٤٦ MRO
١٠ FRF٦٥٢٫٩٢١ MRO
٢٥ FRF١٬٦٣٢٫٣ MRO
٥٠ FRF٣٬٢٦٤٫٦ MRO
١٠٠ FRF٦٬٥٢٩٫٢١ MRO
٥٠٠ FRF٣٢٬٦٤٦ MRO
١٬٠٠٠ FRF٦٥٬٢٩٢٫١ MRO
٥٬٠٠٠ FRF٣٢٦٬٤٦٠ MRO
١٠٬٠٠٠ FRF٦٥٢٬٩٢١ MRO

مخطط MRO إلى FRF

1 MRO = ٠ FRF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل French Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
frf

FRF - French Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة French Franc هو سعر الصرف للزوج FRF إلى USD. رمز العملة لـ French Francs هو FRF.

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings