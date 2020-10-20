١ MRO إلى FJD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٥٦٣٦٢٤٦٤ الدولار الفيجي

1 FJD = ١٧٧٫٤٢٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار الفيجي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥١ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار الفيجي

mro
MRO
fjd
FJD
١ MRO٠٫٠٠٥٦٣٦٢٥ FJD
٥ MRO٠٫٠٢٨١٨١٢ FJD
١٠ MRO٠٫٠٥٦٣٦٢٥ FJD
٢٥ MRO٠٫١٤٠٩٠٦ FJD
٥٠ MRO٠٫٢٨١٨١٢ FJD
١٠٠ MRO٠٫٥٦٣٦٢٥ FJD
٥٠٠ MRO٢٫٨١٨١٢ FJD
١٬٠٠٠ MRO٥٫٦٣٦٢٥ FJD
٥٬٠٠٠ MRO٢٨٫١٨١٢ FJD
١٠٬٠٠٠ MRO٥٦٫٣٦٢٥ FJD

حوِّل الدولار الفيجي إلى الأوقية الموريتانية

fjd
FJD
mro
MRO
١ FJD١٧٧٫٤٢٣ MRO
٥ FJD٨٨٧٫١١٥ MRO
١٠ FJD١٬٧٧٤٫٢٣ MRO
٢٥ FJD٤٬٤٣٥٫٥٨ MRO
٥٠ FJD٨٬٨٧١٫١٥ MRO
١٠٠ FJD١٧٬٧٤٢٫٣ MRO
٥٠٠ FJD٨٨٬٧١١٫٥ MRO
١٬٠٠٠ FJD١٧٧٬٤٢٣ MRO
٥٬٠٠٠ FJD٨٨٧٬١١٥ MRO
١٠٬٠٠٠ FJD١٬٧٧٤٬٢٣٠ MRO

مخطط MRO إلى FJD

1 MRO = ٠ FJD

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار الفيجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٥٧٦٩٣٠٫٠٥٨٢٠٥
منخفض
٠٫٠٥٦٢٣٤٠٫٠٥٥٩١٧
المتوسط
٠٫٠٥٧١٨٩٠٫٠٥٧٠٨٥
التقلب
٠٫٧٠٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
fjd

FJD - الدولار الفيجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الفيجي هو سعر الصرف للزوج FJD إلى USD. رمز العملة لـ Fijian Dollars هو FJD. رمز العملة هو $.

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