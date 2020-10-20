١ MRO إلى ERN

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٣٧٩٢٧٣٣٩ الناكفا الإريترية

1 ERN = ٢٦٫٣٦٦٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الناكفا الإريترية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الناكفا الإريترية

mro
MRO
ern
ERN
١ MRO٠٫٠٣٧٩٢٧٣ ERN
٥ MRO٠٫١٨٩٦٣٧ ERN
١٠ MRO٠٫٣٧٩٢٧٣ ERN
٢٥ MRO٠٫٩٤٨١٨٣ ERN
٥٠ MRO١٫٨٩٦٣٧ ERN
١٠٠ MRO٣٫٧٩٢٧٣ ERN
٥٠٠ MRO١٨٫٩٦٣٧ ERN
١٬٠٠٠ MRO٣٧٫٩٢٧٣ ERN
٥٬٠٠٠ MRO١٨٩٫٦٣٧ ERN
١٠٬٠٠٠ MRO٣٧٩٫٢٧٣ ERN

حوِّل الناكفا الإريترية إلى الأوقية الموريتانية

ern
ERN
mro
MRO
١ ERN٢٦٫٣٦٦٢ MRO
٥ ERN١٣١٫٨٣١ MRO
١٠ ERN٢٦٣٫٦٦٢ MRO
٢٥ ERN٦٥٩٫١٥٥ MRO
٥٠ ERN١٬٣١٨٫٣١ MRO
١٠٠ ERN٢٬٦٣٦٫٦٢ MRO
٥٠٠ ERN١٣٬١٨٣٫١ MRO
١٬٠٠٠ ERN٢٦٬٣٦٦٫٢ MRO
٥٬٠٠٠ ERN١٣١٬٨٣١ MRO
١٠٬٠٠٠ ERN٢٦٣٬٦٦٢ MRO

مخطط MRO إلى ERN

1 MRO = ٠ ERN

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الناكفا الإريترية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٨٤٠٧٠٫٣٨٤٠٧
منخفض
٠٫٣٧٦٩٨٠٫٣٧٣٣٥
المتوسط
٠٫٣٨٠٦٤٠٫٣٧٨٨٦
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

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ern

ERN - الناكفا الإريترية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الناكفا الإريترية هو سعر الصرف للزوج ERN إلى USD. رمز العملة لـ Eritrean Nakfas هو ERN. رمز العملة هو Nfk.

More الناكفا الإريترية info

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