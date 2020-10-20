١ MRO إلى EGP

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫١٢١٣٢٤٥٣ الجنيه المصري

1 EGP = ٨٫٢٤٢٣٦ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الجنيه المصري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٠ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الجنيه المصري

mro
MRO
egp
EGP
١ MRO٠٫١٢١٣٢٥ EGP
٥ MRO٠٫٦٠٦٦٢٣ EGP
١٠ MRO١٫٢١٣٢٥ EGP
٢٥ MRO٣٫٠٣٣١١ EGP
٥٠ MRO٦٫٠٦٦٢٣ EGP
١٠٠ MRO١٢٫١٣٢٥ EGP
٥٠٠ MRO٦٠٫٦٦٢٣ EGP
١٬٠٠٠ MRO١٢١٫٣٢٥ EGP
٥٬٠٠٠ MRO٦٠٦٫٦٢٣ EGP
١٠٬٠٠٠ MRO١٬٢١٣٫٢٥ EGP

حوِّل الجنيه المصري إلى الأوقية الموريتانية

egp
EGP
mro
MRO
١ EGP٨٫٢٤٢٣٦ MRO
٥ EGP٤١٫٢١١٨ MRO
١٠ EGP٨٢٫٤٢٣٦ MRO
٢٥ EGP٢٠٦٫٠٥٩ MRO
٥٠ EGP٤١٢٫١١٨ MRO
١٠٠ EGP٨٢٤٫٢٣٦ MRO
٥٠٠ EGP٤٬١٢١٫١٨ MRO
١٬٠٠٠ EGP٨٬٢٤٢٫٣٦ MRO
٥٬٠٠٠ EGP٤١٬٢١١٫٨ MRO
١٠٬٠٠٠ EGP٨٢٬٤٢٣٫٦ MRO

مخطط MRO إلى EGP

1 MRO = ٠ EGP

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الجنيه المصري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٢٣٠٠١٫٢٣٠٠
منخفض
١٫١٩٢٥١٫١٧٧١
المتوسط
١٫٢١٢٦١٫٢٠٢٨
التقلب
٠٫٦٠٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
egp

EGP - الجنيه المصري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه المصري هو سعر الصرف للزوج EGP إلى USD. رمز العملة لـ Egyptian Pounds هو EGP. رمز العملة هو £.

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