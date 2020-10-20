١ MRO إلى EEK

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٣٦٥٨٢١٧٤ الكرون الإستوني

1 EEK = ٢٧٫٣٣٥٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

EEK استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الكرون الإستوني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٠ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الكرون الإستوني

mro
MRO
eek
EEK
١ MRO٠٫٠٣٦٥٨٢٢ EEK
٥ MRO٠٫١٨٢٩١١ EEK
١٠ MRO٠٫٣٦٥٨٢٢ EEK
٢٥ MRO٠٫٩١٤٥٥٤ EEK
٥٠ MRO١٫٨٢٩١١ EEK
١٠٠ MRO٣٫٦٥٨٢٢ EEK
٥٠٠ MRO١٨٫٢٩١١ EEK
١٬٠٠٠ MRO٣٦٫٥٨٢٢ EEK
٥٬٠٠٠ MRO١٨٢٫٩١١ EEK
١٠٬٠٠٠ MRO٣٦٥٫٨٢٢ EEK

حوِّل الكرون الإستوني إلى الأوقية الموريتانية

eek
EEK
mro
MRO
١ EEK٢٧٫٣٣٥٧ MRO
٥ EEK١٣٦٫٦٧٩ MRO
١٠ EEK٢٧٣٫٣٥٧ MRO
٢٥ EEK٦٨٣٫٣٩٣ MRO
٥٠ EEK١٬٣٦٦٫٧٩ MRO
١٠٠ EEK٢٬٧٣٣٫٥٧ MRO
٥٠٠ EEK١٣٬٦٦٧٫٩ MRO
١٬٠٠٠ EEK٢٧٬٣٣٥٫٧ MRO
٥٬٠٠٠ EEK١٣٦٬٦٧٩ MRO
١٠٬٠٠٠ EEK٢٧٣٬٣٥٧ MRO

مخطط MRO إلى EEK

1 MRO = ٠ EEK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الكرون الإستوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
eek

EEK - الكرون الإستوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون الإستوني هو سعر الصرف للزوج EEK إلى USD. رمز العملة لـ Estonian Krooni هو EEK. رمز العملة هو kr.

More الكرون الإستوني info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings