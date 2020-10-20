١ MRO إلى DOT

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

‏٠٫٠٠٠٤٣٧٩٩٥٠٧٩٤٩٢ Polkadot

1 DOT = ٢٬٢٨٣٫١٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الأوقية الموريتانية إلى Polkadot التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى Polkadot

mro
MRO
dot
DOT
١ MRO٠٫٠٠٠٤٣٧٩٩٥ DOT
٥ MRO٠٫٠٠٢١٨٩٩٨ DOT
١٠ MRO٠٫٠٠٤٣٧٩٩٥ DOT
٢٥ MRO٠٫٠١٠٩٤٩٩ DOT
٥٠ MRO٠٫٠٢١٨٩٩٨ DOT
١٠٠ MRO٠٫٠٤٣٧٩٩٥ DOT
٥٠٠ MRO٠٫٢١٨٩٩٨ DOT
١٬٠٠٠ MRO٠٫٤٣٧٩٩٥ DOT
٥٬٠٠٠ MRO٢٫١٨٩٩٨ DOT
١٠٬٠٠٠ MRO٤٫٣٧٩٩٥ DOT

حوِّل Polkadot إلى الأوقية الموريتانية

dot
DOT
mro
MRO
١ DOT٢٬٢٨٣٫١٣ MRO
٥ DOT١١٬٤١٥٫٧ MRO
١٠ DOT٢٢٬٨٣١٫٣ MRO
٢٥ DOT٥٧٬٠٧٨٫٣ MRO
٥٠ DOT١١٤٬١٥٧ MRO
١٠٠ DOT٢٢٨٬٣١٣ MRO
٥٠٠ DOT١٬١٤١٬٥٧٠ MRO
١٬٠٠٠ DOT٢٬٢٨٣٬١٣٠ MRO
٥٬٠٠٠ DOT١١٬٤١٥٬٧٠٠ MRO
١٠٬٠٠٠ DOT٢٢٬٨٣١٬٣٠٠ MRO

مخطط MRO إلى DOT

1 MRO = ٠ DOT

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل Polkadot

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٤٥٣٣٥٠٫٠٠٤٥٣٣٥
منخفض
٠٫٠٠٣٤٩٣٧٠٫٠٠٢٨٠٣٨
المتوسط
٠٫٠٠٤٠٦٨١٠٫٠٠٣٦٩٩٤
التقلب
٣٫٥٥٪؜٣٫٩١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
dot

DOT - Polkadot

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Polkadot هو سعر الصرف للزوج DOT إلى USD. رمز العملة لـ Polkadot هو DOT.

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