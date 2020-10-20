١ MRO إلى DKK

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠١٧٤٤٠٣٩١ الكرون الدانماركي

1 DKK = ٥٧٫٣٣٨٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الكرون الدانماركي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٠ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الكرون الدانماركي

mro
MRO
dkk
DKK
١ MRO٠٫٠١٧٤٤٠٤ DKK
٥ MRO٠٫٠٨٧٢٠٢ DKK
١٠ MRO٠٫١٧٤٤٠٤ DKK
٢٥ MRO٠٫٤٣٦٠١ DKK
٥٠ MRO٠٫٨٧٢٠٢ DKK
١٠٠ MRO١٫٧٤٤٠٤ DKK
٥٠٠ MRO٨٫٧٢٠٢ DKK
١٬٠٠٠ MRO١٧٫٤٤٠٤ DKK
٥٬٠٠٠ MRO٨٧٫٢٠٢ DKK
١٠٬٠٠٠ MRO١٧٤٫٤٠٤ DKK

حوِّل الكرون الدانماركي إلى الأوقية الموريتانية

dkk
DKK
mro
MRO
١ DKK٥٧٫٣٣٨٢ MRO
٥ DKK٢٨٦٫٦٩١ MRO
١٠ DKK٥٧٣٫٣٨٢ MRO
٢٥ DKK١٬٤٣٣٫٤٥ MRO
٥٠ DKK٢٬٨٦٦٫٩١ MRO
١٠٠ DKK٥٬٧٣٣٫٨٢ MRO
٥٠٠ DKK٢٨٬٦٦٩٫١ MRO
١٬٠٠٠ DKK٥٧٬٣٣٨٫٢ MRO
٥٬٠٠٠ DKK٢٨٦٬٦٩١ MRO
١٠٬٠٠٠ DKK٥٧٣٬٣٨٢ MRO

مخطط MRO إلى DKK

1 MRO = ٠ DKK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الكرون الدانماركي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٧٧٥٨٠٫١٧٧٥٨
منخفض
٠٫١٧٣١٥٠٫١٧٢٢٣
المتوسط
٠٫١٧٦٠٢٠٫١٧٥٠٥
التقلب
٠٫٥٣٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
dkk

DKK - الكرون الدانماركي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون الدانماركي هو سعر الصرف للزوج DKK إلى USD. رمز العملة لـ Danish Kroner هو DKK. رمز العملة هو kr.

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