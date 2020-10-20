١ MRO إلى DJF

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٤٤٩٩٣١٩٠ الفرنك الجيبوتي

1 DJF = ٢٫٢٢٢٥٦ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الفرنك الجيبوتي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الفرنك الجيبوتي

mro
MRO
djf
DJF
١ MRO٠٫٤٤٩٩٣٢ DJF
٥ MRO٢٫٢٤٩٦٦ DJF
١٠ MRO٤٫٤٩٩٣٢ DJF
٢٥ MRO١١٫٢٤٨٣ DJF
٥٠ MRO٢٢٫٤٩٦٦ DJF
١٠٠ MRO٤٤٫٩٩٣٢ DJF
٥٠٠ MRO٢٢٤٫٩٦٦ DJF
١٬٠٠٠ MRO٤٤٩٫٩٣٢ DJF
٥٬٠٠٠ MRO٢٬٢٤٩٫٦٦ DJF
١٠٬٠٠٠ MRO٤٬٤٩٩٫٣٢ DJF

حوِّل الفرنك الجيبوتي إلى الأوقية الموريتانية

djf
DJF
mro
MRO
١ DJF٢٫٢٢٢٥٦ MRO
٥ DJF١١٫١١٢٨ MRO
١٠ DJF٢٢٫٢٢٥٦ MRO
٢٥ DJF٥٥٫٥٦٤ MRO
٥٠ DJF١١١٫١٢٨ MRO
١٠٠ DJF٢٢٢٫٢٥٦ MRO
٥٠٠ DJF١٬١١١٫٢٨ MRO
١٬٠٠٠ DJF٢٬٢٢٢٫٥٦ MRO
٥٬٠٠٠ DJF١١٬١١٢٫٨ MRO
١٠٬٠٠٠ DJF٢٢٬٢٢٥٫٦ MRO

مخطط MRO إلى DJF

1 MRO = ٠ DJF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الفرنك الجيبوتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫٥٦٣٢٤٫٥٦٣٢
منخفض
٤٫٤٨٣١٤٫٤٢٤٨
المتوسط
٤٫٥١٧٦٤٫٤٩٦٣
التقلب
٠٫٥٠٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
djf

DJF - الفرنك الجيبوتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الجيبوتي هو سعر الصرف للزوج DJF إلى USD. رمز العملة لـ Djiboutian Francs هو DJF. رمز العملة هو Fdj.

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