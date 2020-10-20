١ MRO إلى DEM

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٤٥٧٤٠٢٩٢ German Deutsche Mark

1 DEM = ٢١٨٫٦٢٦ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

DEM استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى German Deutsche Mark التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى German Deutsche Mark

mro
MRO
dem
DEM
١ MRO٠٫٠٠٤٥٧٤٠٣ DEM
٥ MRO٠٫٠٢٢٨٧٠١ DEM
١٠ MRO٠٫٠٤٥٧٤٠٣ DEM
٢٥ MRO٠٫١١٤٣٥١ DEM
٥٠ MRO٠٫٢٢٨٧٠١ DEM
١٠٠ MRO٠٫٤٥٧٤٠٣ DEM
٥٠٠ MRO٢٫٢٨٧٠١ DEM
١٬٠٠٠ MRO٤٫٥٧٤٠٣ DEM
٥٬٠٠٠ MRO٢٢٫٨٧٠١ DEM
١٠٬٠٠٠ MRO٤٥٫٧٤٠٣ DEM

حوِّل German Deutsche Mark إلى الأوقية الموريتانية

dem
DEM
mro
MRO
١ DEM٢١٨٫٦٢٦ MRO
٥ DEM١٬٠٩٣٫١٣ MRO
١٠ DEM٢٬١٨٦٫٢٦ MRO
٢٥ DEM٥٬٤٦٥٫٦٤ MRO
٥٠ DEM١٠٬٩٣١٫٣ MRO
١٠٠ DEM٢١٬٨٦٢٫٦ MRO
٥٠٠ DEM١٠٩٬٣١٣ MRO
١٬٠٠٠ DEM٢١٨٬٦٢٦ MRO
٥٬٠٠٠ DEM١٬٠٩٣٬١٣٠ MRO
١٠٬٠٠٠ DEM٢٬١٨٦٬٢٦٠ MRO

مخطط MRO إلى DEM

1 MRO = ٠ DEM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل German Deutsche Mark

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣٨٠٨٠٫٠٢٣٨٠٨
منخفض
٠٫٠٢٣٢١٥٠٫٠٢٣٠٦٤
المتوسط
٠٫٠٢٣٥٩٣٠٫٠٢٣٤٦٢
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
dem

DEM - German Deutsche Mark

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة German Deutsche Mark هو سعر الصرف للزوج DEM إلى USD. رمز العملة لـ German Deutsche Marks هو DEM.

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings