١ MRO إلى CUP

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٦٠٥٥٧٦٢٥ البيزو الكوبي

1 CUP = ١٦٫٥١٣٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى البيزو الكوبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٠ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى البيزو الكوبي

mro
MRO
cup
CUP
١ MRO٠٫٠٦٠٥٥٧٦ CUP
٥ MRO٠٫٣٠٢٧٨٨ CUP
١٠ MRO٠٫٦٠٥٥٧٦ CUP
٢٥ MRO١٫٥١٣٩٤ CUP
٥٠ MRO٣٫٠٢٧٨٨ CUP
١٠٠ MRO٦٫٠٥٥٧٦ CUP
٥٠٠ MRO٣٠٫٢٧٨٨ CUP
١٬٠٠٠ MRO٦٠٫٥٥٧٦ CUP
٥٬٠٠٠ MRO٣٠٢٫٧٨٨ CUP
١٠٬٠٠٠ MRO٦٠٥٫٥٧٦ CUP

حوِّل البيزو الكوبي إلى الأوقية الموريتانية

cup
CUP
mro
MRO
١ CUP١٦٫٥١٣٢ MRO
٥ CUP٨٢٫٥٦٦ MRO
١٠ CUP١٦٥٫١٣٢ MRO
٢٥ CUP٤١٢٫٨٣ MRO
٥٠ CUP٨٢٥٫٦٦ MRO
١٠٠ CUP١٬٦٥١٫٣٢ MRO
٥٠٠ CUP٨٬٢٥٦٫٦ MRO
١٬٠٠٠ CUP١٦٬٥١٣٫٢ MRO
٥٬٠٠٠ CUP٨٢٬٥٦٦ MRO
١٠٬٠٠٠ CUP١٦٥٬١٣٢ MRO

مخطط MRO إلى CUP

1 MRO = ٠ CUP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل البيزو الكوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٦١٤١١٠٫٦١٤١١
منخفض
٠٫٦٠١٠٤٠٫٥٩٤٧٥
المتوسط
٠٫٦٠٨٣٠٠٫٦٠٥٥٢
التقلب
٠٫٦١٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
cup

CUP - البيزو الكوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الكوبي هو سعر الصرف للزوج CUP إلى USD. رمز العملة لـ Cuban Pesos هو CUP. رمز العملة هو ₱.

More البيزو الكوبي info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings