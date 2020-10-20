١ MRO إلى CUC

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٢٥٢٨٧٠٦٨ البيزو القابل للتحويل الكوبي

1 CUC = ٣٩٥٫٤٥٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى البيزو القابل للتحويل الكوبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٣٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى البيزو القابل للتحويل الكوبي

mro
MRO
cuc
CUC
١ MRO٠٫٠٠٢٥٢٨٧١ CUC
٥ MRO٠٫٠١٢٦٤٣٥ CUC
١٠ MRO٠٫٠٢٥٢٨٧١ CUC
٢٥ MRO٠٫٠٦٣٢١٧٧ CUC
٥٠ MRO٠٫١٢٦٤٣٥ CUC
١٠٠ MRO٠٫٢٥٢٨٧١ CUC
٥٠٠ MRO١٫٢٦٤٣٥ CUC
١٬٠٠٠ MRO٢٫٥٢٨٧١ CUC
٥٬٠٠٠ MRO١٢٫٦٤٣٥ CUC
١٠٬٠٠٠ MRO٢٥٫٢٨٧١ CUC

حوِّل البيزو القابل للتحويل الكوبي إلى الأوقية الموريتانية

cuc
CUC
mro
MRO
١ CUC٣٩٥٫٤٥٩ MRO
٥ CUC١٬٩٧٧٫٣ MRO
١٠ CUC٣٬٩٥٤٫٥٩ MRO
٢٥ CUC٩٬٨٨٦٫٤٨ MRO
٥٠ CUC١٩٬٧٧٣ MRO
١٠٠ CUC٣٩٬٥٤٥٫٩ MRO
٥٠٠ CUC١٩٧٬٧٣٠ MRO
١٬٠٠٠ CUC٣٩٥٬٤٥٩ MRO
٥٬٠٠٠ CUC١٬٩٧٧٬٣٠٠ MRO
١٠٬٠٠٠ CUC٣٬٩٥٤٬٥٩٠ MRO

مخطط MRO إلى CUC

1 MRO = ٠ CUC

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل البيزو القابل للتحويل الكوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٥٦٠٤٠٫٠٢٥٦٠٤
منخفض
٠٫٠٢٥١٣٢٠٫٠٢٤٨٩٠
المتوسط
٠٫٠٢٥٣٧٦٠٫٠٢٥٢٥٧
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

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cuc

CUC - البيزو القابل للتحويل الكوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو القابل للتحويل الكوبي هو سعر الصرف للزوج CUC إلى USD. رمز العملة لـ Cuban Convertible Pesos هو CUC. رمز العملة هو $.

More البيزو القابل للتحويل الكوبي info

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