١ MRO إلى CRC

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

١٫٣٣١٤٨٥٠ الكولون الكوستاريكي

1 CRC = ٠٫٧٥١٠٤١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الكولون الكوستاريكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٩ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الكولون الكوستاريكي

mro
MRO
crc
CRC
١ MRO١٫٣٣١٤٩ CRC
٥ MRO٦٫٦٥٧٤٣ CRC
١٠ MRO١٣٫٣١٤٩ CRC
٢٥ MRO٣٣٫٢٨٧١ CRC
٥٠ MRO٦٦٫٥٧٤٣ CRC
١٠٠ MRO١٣٣٫١٤٩ CRC
٥٠٠ MRO٦٦٥٫٧٤٣ CRC
١٬٠٠٠ MRO١٬٣٣١٫٤٩ CRC
٥٬٠٠٠ MRO٦٬٦٥٧٫٤٣ CRC
١٠٬٠٠٠ MRO١٣٬٣١٤٫٩ CRC

حوِّل الكولون الكوستاريكي إلى الأوقية الموريتانية

crc
CRC
mro
MRO
١ CRC٠٫٧٥١٠٤١ MRO
٥ CRC٣٫٧٥٥٢١ MRO
١٠ CRC٧٫٥١٠٤١ MRO
٢٥ CRC١٨٫٧٧٦ MRO
٥٠ CRC٣٧٫٥٥٢١ MRO
١٠٠ CRC٧٥٫١٠٤١ MRO
٥٠٠ CRC٣٧٥٫٥٢١ MRO
١٬٠٠٠ CRC٧٥١٫٠٤١ MRO
٥٬٠٠٠ CRC٣٬٧٥٥٫٢١ MRO
١٠٬٠٠٠ CRC٧٬٥١٠٫٤١ MRO

مخطط MRO إلى CRC

1 MRO = ٠ CRC

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الكولون الكوستاريكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٣٫٥٨٠١٣٫٥٨٠
منخفض
١٣٫٠٣٨١٢٫٤٧٩
المتوسط
١٣٫٣١٩١٢٫٩٨٤
التقلب
١٫٠٦٪؜٠٫٨٣٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
crc

CRC - الكولون الكوستاريكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكولون الكوستاريكي هو سعر الصرف للزوج CRC إلى USD. رمز العملة لـ Costa Rican Colones هو CRC. رمز العملة هو ₡.

More الكولون الكوستاريكي info

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