١ MRO إلى CNY

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠١٨٣٨٤٦٧١ اليوان الرينمنبي الصيني

1 CNY = ٥٤٫٣٩٣١ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى اليوان الرينمنبي الصيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٩ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى اليوان الرينمنبي الصيني

mro
MRO
cny
CNY
١ MRO٠٫٠١٨٣٨٤٧ CNY
٥ MRO٠٫٠٩١٩٢٣٤ CNY
١٠ MRO٠٫١٨٣٨٤٧ CNY
٢٥ MRO٠٫٤٥٩٦١٧ CNY
٥٠ MRO٠٫٩١٩٢٣٤ CNY
١٠٠ MRO١٫٨٣٨٤٧ CNY
٥٠٠ MRO٩٫١٩٢٣٤ CNY
١٬٠٠٠ MRO١٨٫٣٨٤٧ CNY
٥٬٠٠٠ MRO٩١٫٩٢٣٤ CNY
١٠٬٠٠٠ MRO١٨٣٫٨٤٧ CNY

حوِّل اليوان الرينمنبي الصيني إلى الأوقية الموريتانية

cny
CNY
mro
MRO
١ CNY٥٤٫٣٩٣١ MRO
٥ CNY٢٧١٫٩٦٦ MRO
١٠ CNY٥٤٣٫٩٣١ MRO
٢٥ CNY١٬٣٥٩٫٨٣ MRO
٥٠ CNY٢٬٧١٩٫٦٦ MRO
١٠٠ CNY٥٬٤٣٩٫٣١ MRO
٥٠٠ CNY٢٧٬١٩٦٫٦ MRO
١٬٠٠٠ CNY٥٤٬٣٩٣٫١ MRO
٥٬٠٠٠ CNY٢٧١٬٩٦٦ MRO
١٠٬٠٠٠ CNY٥٤٣٬٩٣١ MRO

مخطط MRO إلى CNY

1 MRO = ٠ CNY

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل اليوان الرينمنبي الصيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٨٥٥٠٠٫١٨٥٥٠
منخفض
٠٫١٨٢٦٤٠٫١٧٩٨٦
المتوسط
٠٫١٨٤١٤٠٫١٨٢٩٣
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٥٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
cny

CNY - اليوان الرينمنبي الصيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليوان الرينمنبي الصيني هو سعر الصرف للزوج CNY إلى USD. رمز العملة لـ اليوان الرينمنبي الصيني هو CNY. رمز العملة هو ¥.

More اليوان الرينمنبي الصيني info

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